10:21, 23 Haziran 2017 Cuma

ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de görev yapan eski bir diplomat, Çin istihbaratına "çok gizli" belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yargılanıyor.

Eski diplomat Kevin Patrick Mallory (60), Virginia eyaletindeki federal mahkemede casusluk suçlamasıyla yargıç karşısına çıkarıldı.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılması beklenen Mallory'nin 1987'den 1990'a kadar ABD Dışişlerinde görev yaptığı, çok iyi derecede Çince konuştuğu, ayrıca daha önce havaalanında çantasında kayıt dışı 15 bin 500 dolar bulunduğu belirtildi.

Yargıç John Gibbs, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin istihbarat görevlilerinden 25 bin dolar aldığı öne sürülen Mallory'ye ölüm cezası bile verilebileceğini ifade etti.