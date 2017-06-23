Çam Müslümanlarının katili Kızıl Kmer'den duruşmada inkar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kamboçya'nın acımasız Kızıl Kmer rejiminin liderlerinden biri bu sabahki duruşmada soykırım suçlamalarını reddetti ve uzun süren Birleşmiş Milletler (BM) destekli davanın duruşmasındaki ifadesinde "katil" olarak nitelendirilmesini reddetti.
Kızıl Kmer rejiminin eski devlet başkanı olan 85 yaşındaki Khieu Samphan, rejimin Vietnam ve Müslüman azınlıkların öldürmesi üzerine yaptığı açıklamada, 100'den fazla tanık tarafından ayrıntıları ispatlanan cinayetlerin ve diğer istismarların sorumluluğunu reddetti.
Dava 13 farklı bölgede eskiden "17 Nisan halkı" olarak da bilinen Lon Nol askerleri, rejim karşıtları, Çam Müslümanları ile Vietnamlılar gibi azınlıklara karşı işlenen cinayet, köleleştirme, hapsetme, işkence, zorla evlendirme, tecavüz, cinsel tacizi içeriyor.
Ülkedeki Müslüman azınlığa yönelik soykırımın yargılandığı ve kamuoyunda "002" olarak bilinen davada Çam Müslümanları, dini görevlerini yerine getirmelerinin yasaklandığı, bazı yakınlarının idam edildiği belirtiliyor.
Kamboçya Komünist Partisi'nin silahlı kolu olarak 1960'lı yılların sonlarında kurulan Kızıl Kmerler, 1975'te başkent Phnom Penh'e saldırı düzenleyerek iktidarı ele geçirmişti. Milyonlarca kişinin zorla köylere yerleştirilerek kolektif çiftliklerde çalışmaya zorlandığı, rejim muhaliflerinin aileleriyle katledildiği, yoksulluk nedeniyle açlık ve salgın hastalıkların baş gösterdiği Kızıl Kmer iktidarı sırasında yaklaşık 2 milyon kişi hayatını kaybetmişti.
20. yüzyılın en kanlı rejimlerinden bir kabul edilen, Pol Pot liderliğindeki Kızıl Kmer iktidarı, Vietnam birlikleri ile Vietnam yanlısı Kamboçyalı komünistlerin 1979'da ülkeyi işgal etmesiyle son bulmuştu. Çin'e kaçan Pol Pot yönetiminde Kamboçya'nın ücra köşelerine çekilen Kızıl Kmerler, 1992'de imzalanan anlaşmaya kadar gerilla savaşını sürdürmüştü. Kızıl Kmerler, 1998'de Pol Pot'un ölümünden sonra dağılmıştı.
Kızıl Kmer rejiminin hayatta kalan liderlerinin, başkent Phnom Penh'te Birleşmiş Milletler desteği ile kurulan savaş suçları mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor.
Kızıl Kmerler iktidarı ele geçirdiği sırada Kamboçya'da yaklaşık 200 bin Çam Müslümanı yaşıyordu. Çamların, yüzyıllar önce şimdiki Vietnam'da kurulmuş Çampa Krallığı'ndan geldiği sanılıyor. Uluslararası Azınlık Hakları Grubu'na göre, Kızıl Kmer rejimi sırasında Çam Müslümanlarının en az üçte biri öldürüldü.
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