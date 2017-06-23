10:35, 23 Haziran 2017 Cuma

Hamas'tan 'Dünya Kudüs Günü' mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas tarafından, her yıl Ramazan ayının son cumasında kutlanan "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla yayınlanan mesajda, oynanan oyunlara ve kurulan komplolara rağmen İslam aleminin Kudüs'ü ve Filistin'i unutmadığı belirtildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Kudüs Günü, Kudüs'ün ve Filistin'in ümmetin kalbindeki ve vicdanındaki yerinin teyididir. Ümmet oynanan bütün oyunlara ve kurulan tüm komplolara rağmen Kudüs'ü unutmadı, unutmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kudüs'ün kurtuluşu için İsrail'le girilecek gerçek bir mücadelede ümmetin birlik ve beraberliğini, gücünü yeniden kazanmasının zaman meselesi olduğunu vurgulayan Berhum, Kudüs'ün kurtarılmasının herkesin görevi olduğuna işaret etti.

Müslümanlara Filistin'e ve direnen Filistin halkına destek verme çağrısı yapan Berhum, Hamas ve Filistin halkının da bedeli ne olursa olsun direniş seçeneğinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Hamas daha önce yaptığı açıklamada, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze'deki Filistinlilere, İsrail'e karşı temas noktalarında gösteri düzenleme çağrısında bulunmuştu.