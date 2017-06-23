10:40, 23 Haziran 2017 Cuma

Pakistan’da bombalı araç saldırısında 11 ölü, 20 yaralı



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Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Belucistan Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, bölge emniyet müdürlüğü yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamanın meydana geldiği, 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi. İlk yardım ekipleri ise yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

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