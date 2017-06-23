En fazla engelli memur istihdam edilen 5 il

Kamuda 11 bin 529 kadın, 37 bin 418 erkek olmak üzere 48 bin 947 engelli vatandaşın, memur statüsünde istihdam edildiği bildirildi.
Geçen yıl 498'i öğretmen olmak üzere toplam 6 bin 310 engelliyi istihdam eden kamu, bu yıl da bin 319 engelli öğretmene iş kapısı oldu.
Son alımlarla birlikte 11 bin 529 kadın, 37 bin 418 erkek olmak üzere kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 48 bin 947'ye ulaştı.
Ankara, 5 bin 42 kişiyle en fazla engelli memur istihdam edilen il olurken, bu ili 4 bin 44 kişiyle İstanbul, 2 bin 296 kişiyle İzmir, bin 348 kişiyle Konya ve bin 186 kişiyle de Bursa izledi.
Son yıllarda artarak devam eden engelli istihdamına karşın kamuda hala 13 bin 967 açık engelli kontenjanı bulunuyor.
Bundan sonraki süreç ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren engelli vatandaşların boş kontenjanlar için 12-21 Temmuz arasında tercihlerini yapmasıyla devam edecek.
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Son alımlarla birlikte 11 bin 529 kadın, 37 bin 418 erkek olmak üzere kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 48 bin 947'ye ulaştı. Kamuda en fazla engelli memur istihdam edilen 5 ilde belli oldu.
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