11:02, 23 Haziran 2017 Cuma

Azerbaycan’da yere izmarit atana para cezası





Azerbaycan’da yerlere sigara izmariti atmak yasa ile ceza hükmüne alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan'da yere sigara izmariti atmak kanun ile yasaklanıyor. Ülkede hazırlanan "tütün ürünlerinin kullanımının sınırlandırılması” yasa tasarısı yerlere izmarit atma yasağını da içeriyor. Konu hakkında görüşünü bildiren Azeri Milletvekili Musa Guliyev yasa yürürlüğe girdikten sonra İdari Suçlar Kanununda bu suça verilecek cezanın belirleneceğini söyledi. Guliyev, “ Şu an ceza boyutunu kestirmek zor, ancak bu yakında belli olacak" dedi. Tasarıya göre, sigara içen kişi bununla başka kişilerin sağlığı veya mülküne zarar vermişse bu zararlar için tazminat da ödemek zorunda kalacak. Tasarı Azeri meclisinde tartışılmış ve meclis genel kurul oturumunda ilk okumada kabul edilmiştir.





İlgili Konular Azerbaycan sigara yasağı

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.