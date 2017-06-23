Güncelleme: 11:09, 23 Haziran 2017 Cuma

ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı





ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için Chicago'da anma töreni yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Chicago kent merkezindeki Federal Plaza önünde toplanan grup, Hassanen ve nefret kurbanları için dualar edip birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda, farklı din ve kültürlere sahip grup temsilcileri konuşmalar yaptı. Duygulu anların yaşandığı tören, hazırlanan panoya imza konulması ve mum bırakılmasıyla sona erdi. Chicago polisi etkinlik süresince çevrede güvenlik önlemi aldı. Virginia eyaletinin Fairfax kentinde sahur için aracıyla camiye gittiği sırada, bir şüpheliyle tartıştıktan sonra ortadan kaybolan Hassanen, polis tarafından bir süs havuzunda ölü bulunmuştu. Polis cinayetin "trafik tartışması" sonucu işlendiğini açıklamış ancak genç kızın ailesi olayı "nefret suçu" olarak nitelemişti.

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