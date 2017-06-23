Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:35, 23 Haziran 2017 Cuma
Amerika
Güncelleme: 11:09, 23 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı

ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için Chicago'da anma töreni yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Chicago kent merkezindeki Federal Plaza önünde toplanan grup, Hassanen ve nefret kurbanları için dualar edip birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Programda, farklı din ve kültürlere sahip grup temsilcileri konuşmalar yaptı. Duygulu anların yaşandığı tören, hazırlanan panoya imza konulması ve mum bırakılmasıyla sona erdi.

Chicago polisi etkinlik süresince çevrede güvenlik önlemi aldı.

Virginia eyaletinin Fairfax kentinde sahur için aracıyla camiye gittiği sırada, bir şüpheliyle tartıştıktan sonra ortadan kaybolan Hassanen, polis tarafından bir süs havuzunda ölü bulunmuştu. Polis cinayetin "trafik tartışması" sonucu işlendiğini açıklamış ancak genç kızın ailesi olayı "nefret suçu" olarak nitelemişti.



İlgili Konular ABD Nabra Hassanen
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
Rusya Katar'a uygulanan ablukayı nasıl görüyor
Rusya, Katar'a uygulanan ablukayı nasıl görüyor?

Katar krizine Rusya’nın bakışını anlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken ikili ilişkilerin ne durumda olduğu. Katar Rusya’nın gaz alanındaki en önemli rakibi.
quot Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı quot
"Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı"

Senegal'in yaşayan önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam, Fransa'nın Almanların elinden Afrikalı askerler sayesinde kurtulduğunu belirtti
Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den
Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den

Bozuk et skandalın ortaya çıkmasının ardından Brezilya'dan et ithalatına kısıtlamalar getiren ülkelerin arasına ABD'de katıldı
ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi mahkeme kararıyla ertelendi
ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi mahkeme kararıyla ertelendi

Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalmaktan korkan Iraklı Hristiyanların iadesinin 14 gün süreyle askıya alınmasına hükmetti.
Katar'a dayatılan 13 maddede Türkiye
Katar'a dayatılan 13 maddede Türkiye..

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladı.
Rusya Suriye'deki DEAŞ hedeflerini Akdeniz'den vurdu
Rusya, Suriye'deki DEAŞ hedeflerini Akdeniz'den vurdu

Rusya, Akdeniz'de bulunan iki gemisi ve denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 seyir füzesi fırlattı
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı

ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için Chicago'da anma töreni yapıldı
Azerbaycan da yere izmarit atana para cezası
Azerbaycan’da yere izmarit atana para cezası

Azerbaycan’da yerlere sigara izmariti atmak yasa ile ceza hükmüne alındı
Pakistan da bombalı araç saldırısında 11 ölü 20 yaralı
Pakistan’da bombalı araç saldırısında 11 ölü, 20 yaralı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü
Kazak askeri Suriye'de savaşmayacak
Kazak askeri Suriye'de savaşmayacak

Kazakistan, Suriye'ye asker göndermek için görüşmeler yapmadığını açıkladı
Hamas'tan 'Dünya Kudüs Günü' mesajı
Hamas'tan 'Dünya Kudüs Günü' mesajı

Hamas Sözcüsü Berhum, "Dünya Kudüs Günü, Kudüs'ün ve Filistin'in ümmetin kalbindeki ve vicdanındaki yerinin teyididir. Ümmet oynanan bütün oyunlara ve kurulan tüm komplolara rağmen Kudüs'ü unutmadı, unutmayacaktır." dedi.
Çam Müslümanlarının katili Kızıl Kmer'den duruşmada inkar
Çam Müslümanlarının katili Kızıl Kmer'den duruşmada inkar

Kamboçya'da 1975 ve 1979 yılları arasında gerçekleşen soykırım için açılan davada Çam Mülümanlarının üçte birini öldüren Kızıl Kmer liderlerinden Samphan soykırım yaptıklarını yalanladı
ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor
ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor

Çin istihbarat görevlilerine "çok gizli" belgeleri sızdırmakla suçlanan 60 yaşındaki ABD'li eski diplomatın müebbet hapse mahkum edilmesi bekleniyor
Putin Türk Akımı'nı denetleyecek
Putin Türk Akımı'nı denetleyecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisine çıkarak incelemelerde bulunacak
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye başından beri krizdeki aktörlerle iletişime geçerek kuşatmanın sonlandırılması, tansiyonun düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı." dedi
Danimarka Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi
Danimarka, Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi

Danimarka'nın ABD'den gelen talep üzerine Afganistan'a 55 asker gönderme kararını askıya aldığı ve NATO'nun konuyla ilgili kararına göre adım atacağı bildirildi

Haberler

Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den
Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den

ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor
ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor

Danimarka, Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi
Danimarka Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi

Kuzey Kore'ye göre Trump bir "psikopat"
Kuzey Kore'ye göre Trump bir quot psikopat quot

ABD'den Kosova'ya 50 milyon dolar yatırım
ABD'den Kosova'ya 50 milyon dolar yatırım

ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu
ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu

ABD'den Çin'e sorumluluk çağrısı
ABD'den Çin'e sorumluluk çağrısı

ABD'de öldürülen Müslüman genç kız için binlerce kişi toplandı
ABD'de öldürülen Müslüman genç kız için binlerce kişi toplandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 