Dört ülkeden Katar'a 13 maddelik talep listesinde 'Türkiye' de var

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Haziran ayından bu yana diplomatik ilişkileri kestikleri Katar'a bir talep listesi iletti.
Körfez'de yaşanan Katar krizinde arabulucu rolü üstlenen Kuveyt, Arap ülkelerinin 13 maddelik talep listesini Katar'a iletti. Kabul edilmesi için Katar'a 10 gün süre verilen listede İran'la ilişkilerin kesilmesi ve Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının sonlandırılması gibi talepler de bulunuyor.
Katar'a iletilen talepler şu şekilde:
1. İran'la diplomatik ilişkileri kes ve İran'daki ofislerini kapat. İran Devrim Muhafızları üyelerini Katar'dan gönder. İran'la askeri işbirliğini sonlandır. İran'la ticarette ABD yaptırımlarına uy.
2. Müslüman Kardeşler, DEAŞ, El Kaide ve Lübnan Hizbullah'ı gibi 'terörist organizasyonlarla' ilişkini bitir. Resmi olarak bu yapıları terörist ilan et.
3. Al Jazeera'yi ve bağlantılı istasyonlarını kapat.
4. Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed ve Middle East Eye da dahil olmak üzere direk veya dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşlarını kapat.
5. Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını derhal iptal et. Katar toprağında Türkiye'yle askeri işbirliğini bitir.
6. Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, ABD, Kanada ve diğer ülkeler tarafından terörist olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımı kes.
7. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından aranan teröristleri teslim et. Mal varlıklarını dondur. Hareketleri ve finansal durumları ile ilgili istenen bilgileri paylaş.
8. Başka ülkelerin içişlerine karışmayı kes. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verme. Katar vatandaşlığı bulunanların kendi ülkelerinin yasalarını ihlal etmeleri durumunda pasaportlarını iptal et.
9. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'deki muhalif gruplarla tüm ilişkileri kes. Katar'ın bu gruplarla önceki ilişkileri ve bu gruplara sunduğu desteğin tüm belgelerini teslim et.
10. Katar'ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat öde. Tazminat miktarı daha sonra Katar'la birlikte belirlenecek.
11. Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle 2014'te Suudi Arabistan'da belirlenen çizgiye gel.
12. Tüm talepler Katar'a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmezse, talep listesi geçersiz olacaktır. Bu döküman, Katar'ın talepleri kabul etmemesi durumunda ülkelerin ne yapacağını açıklamaz.
13. Taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı ol. İkinci yılda her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul et.
Londra'da 24 katlı binadaki yangının bozuk buzdolabından kaynaklandığı bildirildi
Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi
Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi
Brezilya yönetimini, ormanların yok edilmesinin önüne geçmesi, aksi halde Norveç'in bu ülkeye verdiği mali desteği keseceği konusunda uyardı.
Dünya Çocukları Derneği, Srebrenitsa soykırımının 22. yılında yapılacak Marş Mira yürüyüşüne katılması için 100 genci trenle Bosna Hersek'e götürecek
Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı
11. Cumhurbaşkanı Gül, "Onlar (PKK ve PYD) bölgenin demografisini değiştirmek istiyor. Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız"
Myanmar'da asker olarak çalıştırılan 67 çocuk serbest bırakıldı
Güney Kore'nin, orta menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi
Hırvatistan'da, nüfusunun tamamını Hristiyanların oluşturduğu ancak adında "İslam" kelimesi bulunan iki komşu köy, Avrupa'da "İslam" kelimesinin kullanıldığı eşi olmayan iki yerleşim birimi olarak dikkat çekiyor
Katar krizine Rusya’nın bakışını anlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken ikili ilişkilerin ne durumda olduğu. Katar Rusya’nın gaz alanındaki en önemli rakibi.
Senegal'in yaşayan önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam, Fransa'nın Almanların elinden Afrikalı askerler sayesinde kurtulduğunu belirtti
Bozuk et skandalın ortaya çıkmasının ardından Brezilya'dan et ithalatına kısıtlamalar getiren ülkelerin arasına ABD'de katıldı
Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalmaktan korkan Iraklı Hristiyanların iadesinin 14 gün süreyle askıya alınmasına hükmetti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladı. Listede Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının sonlandırılması gibi talepler de bulunuyor.