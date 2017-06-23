Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:36, 23 Haziran 2017 Cuma
Ortadoğu
11:32, 23 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Katar'a dayatılan 13 maddede Türkiye..
Katar'a dayatılan 13 maddede Türkiye..

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Haziran ayından bu yana diplomatik ilişkileri kestikleri Katar'a bir talep listesi iletti.

Körfez'de yaşanan Katar krizinde arabulucu rolü üstlenen Kuveyt, Arap ülkelerinin 13 maddelik talep listesini Katar'a iletti. Kabul edilmesi için Katar'a 10 gün süre verilen listede İran'la ilişkilerin kesilmesi ve Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının sonlandırılması gibi talepler de bulunuyor.

Katar'a iletilen talepler şu şekilde:

1. İran'la diplomatik ilişkileri kes ve İran'daki ofislerini kapat. İran Devrim Muhafızları üyelerini Katar'dan gönder. İran'la askeri işbirliğini sonlandır. İran'la ticarette ABD yaptırımlarına uy.

2. Müslüman Kardeşler, DEAŞ, El Kaide ve Lübnan Hizbullah'ı gibi 'terörist organizasyonlarla' ilişkini bitir. Resmi olarak bu yapıları terörist ilan et.

3. Al Jazeera'yi ve bağlantılı istasyonlarını kapat.

4. Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed ve Middle East Eye da dahil olmak üzere direk veya dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşlarını kapat.

5. Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığını derhal iptal et. Katar toprağında Türkiye'yle askeri işbirliğini bitir.

6. Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, ABD, Kanada ve diğer ülkeler tarafından terörist olarak görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her türlü yardımı kes.

7. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından aranan teröristleri teslim et. Mal varlıklarını dondur. Hareketleri ve finansal durumları ile ilgili istenen bilgileri paylaş.

8. Başka ülkelerin içişlerine karışmayı kes. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn vatandaşlarına Katar vatandaşlığı verme. Katar vatandaşlığı bulunanların kendi ülkelerinin yasalarını ihlal etmeleri durumunda pasaportlarını iptal et.

9. Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'deki muhalif gruplarla tüm ilişkileri kes. Katar'ın bu gruplarla önceki ilişkileri ve bu gruplara sunduğu desteğin tüm belgelerini teslim et.

10. Katar'ın politikaları nedeniyle son yıllarda yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat öde. Tazminat miktarı daha sonra Katar'la birlikte belirlenecek.

11. Askeri, politik, sosyal ve ekonomik olarak diğer Körfez ve Arap ülkeleriyle 2014'te Suudi Arabistan'da belirlenen çizgiye gel.

12. Tüm talepler Katar'a ulaştıktan sonra 10 gün içerisinde kabul edilmezse, talep listesi geçersiz olacaktır. Bu döküman, Katar'ın talepleri kabul etmemesi durumunda ülkelerin ne yapacağını açıklamaz.

13. Taleplerin kabulünden sonra ilk yıl için aylık denetimlere razı ol. İkinci yılda her çeyrekte, takip eden 10 yılda ise yıllık denetimleri kabul et.



İlgili Konular katar krizi Türkiye Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Rusya Katar'a uygulanan ablukayı nasıl görüyor
Rusya, Katar'a uygulanan ablukayı nasıl görüyor?

Katar krizine Rusya’nın bakışını anlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken ikili ilişkilerin ne durumda olduğu. Katar Rusya’nın gaz alanındaki en önemli rakibi.
quot Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı quot
"Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı"

Senegal'in yaşayan önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam, Fransa'nın Almanların elinden Afrikalı askerler sayesinde kurtulduğunu belirtti
Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den
Bozuk et skandalının yaşandığı Brezilya'ya bir darbe de ABD'den

Bozuk et skandalın ortaya çıkmasının ardından Brezilya'dan et ithalatına kısıtlamalar getiren ülkelerin arasına ABD'de katıldı
ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi mahkeme kararıyla ertelendi
ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi mahkeme kararıyla ertelendi

Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalmaktan korkan Iraklı Hristiyanların iadesinin 14 gün süreyle askıya alınmasına hükmetti.
Katar'a dayatılan 13 maddede Türkiye
Katar'a dayatılan 13 maddede Türkiye..

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladı.
Rusya Suriye'deki DEAŞ hedeflerini Akdeniz'den vurdu
Rusya, Suriye'deki DEAŞ hedeflerini Akdeniz'den vurdu

Rusya, Akdeniz'de bulunan iki gemisi ve denizaltısından Suriye'deki DEAŞ hedeflerine 6 seyir füzesi fırlattı
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı
ABD'de katledilen Müslüman genç kız Chicago'da anıldı

ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için Chicago'da anma töreni yapıldı
Azerbaycan da yere izmarit atana para cezası
Azerbaycan’da yere izmarit atana para cezası

Azerbaycan’da yerlere sigara izmariti atmak yasa ile ceza hükmüne alındı
Pakistan da bombalı araç saldırısında 11 ölü 20 yaralı
Pakistan’da bombalı araç saldırısında 11 ölü, 20 yaralı

Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi öldü
Kazak askeri Suriye'de savaşmayacak
Kazak askeri Suriye'de savaşmayacak

Kazakistan, Suriye'ye asker göndermek için görüşmeler yapmadığını açıkladı
Hamas'tan 'Dünya Kudüs Günü' mesajı
Hamas'tan 'Dünya Kudüs Günü' mesajı

Hamas Sözcüsü Berhum, "Dünya Kudüs Günü, Kudüs'ün ve Filistin'in ümmetin kalbindeki ve vicdanındaki yerinin teyididir. Ümmet oynanan bütün oyunlara ve kurulan tüm komplolara rağmen Kudüs'ü unutmadı, unutmayacaktır." dedi.
Çam Müslümanlarının katili Kızıl Kmer'den duruşmada inkar
Çam Müslümanlarının katili Kızıl Kmer'den duruşmada inkar

Kamboçya'da 1975 ve 1979 yılları arasında gerçekleşen soykırım için açılan davada Çam Mülümanlarının üçte birini öldüren Kızıl Kmer liderlerinden Samphan soykırım yaptıklarını yalanladı
ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor
ABD'li eski diplomat ajanlık suçlamasıyla yargılanıyor

Çin istihbarat görevlilerine "çok gizli" belgeleri sızdırmakla suçlanan 60 yaşındaki ABD'li eski diplomatın müebbet hapse mahkum edilmesi bekleniyor
Putin Türk Akımı'nı denetleyecek
Putin Türk Akımı'nı denetleyecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisine çıkarak incelemelerde bulunacak
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Türkiye başından beri krizdeki aktörlerle iletişime geçerek kuşatmanın sonlandırılması, tansiyonun düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı." dedi
Danimarka Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi
Danimarka, Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi

Danimarka'nın ABD'den gelen talep üzerine Afganistan'a 55 asker gönderme kararını askıya aldığı ve NATO'nun konuyla ilgili kararına göre adım atacağı bildirildi

Haberler

Türk askeri Katar'a giriş yaptı
Türk askeri Katar'a giriş yaptı

Abluka altındaki Katar'a gıda takviyesi operasyonu
Abluka altındaki Katar'a gıda takviyesi operasyonu

Türkiye ve Katar arasında yeni anlaşmalar
Türkiye ve Katar arasında yeni anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Trabzon'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile Trabzon'da

Türkiye ile Katar arasında ikinci işbirliği toplantısı
Türkiye ile Katar arasında ikinci işbirliği toplantısı

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh El Sani ile görüştü
Erdoğan Katar Emiri Şeyh El Sani ile görüştü

Türkiye ve Katar'dan Somali için yardım kampanyası
Türkiye ve Katar'dan Somali için yardım kampanyası

Erdoğan Katar Emiri ile görüştü
Erdoğan Katar Emiri ile görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 