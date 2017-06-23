Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:36, 23 Haziran 2017 Cuma
Dünyada Ramazan
11:31, 23 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
Bayram namazı saat kaçta? İl İl bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İl İl bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.04,

Adıyaman: 05.50,

Afyon: 06.18,

Ağrı: 05.26,

Aksaray: 06.05,

Amasya: 05.52,

Ankara: 06.06,

Antalya: 06.22,

Ardahan: 05.24,

Artvin: 05.27,

Aydın: 06.31,

Balıkesir: 06.27,

Bartın: 06.04,

Batman: 05.38,

Bayburt: 05.36,

Bilecik: 06.17,

Bingöl: 05.38,

Bitlis: 05.33,

Bolu: 06.09,

Burdur: 06.22,

Bursa: 06.21,

Çanakkale: 06.31,

Çankırı: 06.01,

Çorum: 05.56,

Denizli: 06.27,

Diyarbakır: 05.42,

Düzce: 06.11,

Edirne: 06.27,

Elazığ: 05.44,

Erzincan: 05.40,

Erzurum: 05.33,

Eskişehir: 06.16,

Gaziantep: 05.55,

Giresun: 05.41,

Gümüşhane: 05.38,

Hakkari: 05.29,

Hatay: 06.02,

Iğdır: 05.21,

Isparta: 06.21,

İstanbul: 06.19,

İzmir: 06.33,

Kahramanmaraş: 05.56,

Karabük: 06.04,

Karaman: 06.12,

Kars: 05.23,

Kastamonu: 05.59,

Kayseri: 05.59,

Kırıkkale: 06.04,

Kırklareli: 06.24,

Kırşehir: 06.03,

Kilis: 05.57,

Kocaeli: 06.16,

Konya: 06.13,

Kütahya: 06.19,

Malatya: 05.48,

Manisa: 06.31,

Mardin: 05.41,

Mersin: 06.07,

Muğla: 06.31,

Muş: 05.35,

Nevşehir: 06.02,

Niğde: 06.04,

Ordu: 05.43,

Osmaniye: 06.00,

Rize: 05.33,

Sakarya: 06.14,

Samsun: 05.49,

Siirt: 05.35,

Sinop: 05.51,

Sivas: 05.50,

Şanlıurfa: 05.49,

Şırnak: 05.34,

Tekirdağ: 06.25,

Tokat: 05.50,

Trabzon: 05.36,

Tunceli: 05.42,

Uşak: 06.23,

Van: 05.28,

Yalova: 06.19,

Yozgat: 05.59,

Zonguldak: 06.06."

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı 06.15, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.41, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.53'te eda edilecek.



İlgili Konular Diyanet Ramazan Bayramı bayram namazı saatleri bayram namazı saat kaçta ramazan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dünyada Ramazan Haberleri
Bayram namazı saat kaçta İl İl bayram namazı saatleri
Bayram namazı saat kaçta? İl İl bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak
Kadir Gecesi tüm güzellikleriyle idrak edildi FOTO
Kadir Gecesi tüm güzellikleriyle idrak edildi | FOTO

Yurt genelinde Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti
Ahiliğin başkentinde 6 bin kişilik birlik iftarı
Ahiliğin başkentinde 6 bin kişilik birlik iftarı

Esnafların piri Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi Kırşehir'de, başta sığınmacılar olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı birlik ve beraberlik iftarı düzenlendi
Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak
Ramazan Bayramında havalar nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları Ramazan Bayramı tatili süresince artarak yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek
Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi
Bu gece, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, bugünü yarına bağlayan gece idrak edilecek
Kadir Gecesi Ayasofya'da dualarla idrak edilecek
Kadir Gecesi Ayasofya'da dualarla idrak edilecek

"Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Diyanet İşleri eski başkanları Ateş ve Bardakoğlu'nun katıldığı özel bir programla idrak edilecek
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program
Beştepe Millet Camisi'nde Kadir Gecesi'ne özel program

Kadir Gecesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen özel bir program düzenlenecek
Yüzen adalar'a Ramazanda yoğun ilgi
'Yüzen adalar'a Ramazanda yoğun ilgi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde "yüzen adalar"ın bulunduğu Çat Barajı kıyıları, ramazanda vatandaşların iftar için yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri haline geldi
Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat GRAFİKLİ
Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat | GRAFİKLİ

Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.
Kadir Gecesi ne zaman Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Kadir Gecesi, bu sene 21 Haziran Çarşamba akşamını 22 Haziran Perşembe gününe bağlayan gece idrak edilecek. Peki Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?
Başkentte Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
Başkentte Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Hacı Bayram Veli Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi
Sınır kapılarında bayram yoğunluğu
Sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar ve Essalame Sınır kapılarındaki oluşturduğu yoğunluk sürüyor
BBP'den Gazze'de quot Muhsin Yazıcıoğlu'na vefa quot iftarı
BBP'den Gazze'de "Muhsin Yazıcıoğlu'na vefa" iftarı

Gazze'yi ziyaret eden ilk siyasi parti başkanı BBP lideri Destici, Muhsin Yazıcıoğlu adına iftar daveti verdi
Görmez'den 'Zekat Sohbetleri'nde önemli mesajlar
Görmez'den 'Zekat Sohbetleri'nde önemli mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Gaziantep'te düzenlenen "Zekat Sohbetleri" panelinde yaptığı konuşmada "İslamiyet'te malı, serveti ve zenginliği reddeden bir ayet ya da hadis yoktur. Ancak İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir." ifadelerini kullandı
Avustralya da 3 bin kişilik iftar FOTO
Avustralya’da 3 bin kişilik iftar | FOTO

Melbourne’da düzenlenen bu yıl 8. düzenlenen geleneksel iftara Avustralyalı Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi
Ramazan Bayramı için 'trafikte seferberlik ilanı'
Ramazan Bayramı için 'trafikte seferberlik ilanı'

İçişleri Bakanlığı, genelge yayımlayarak "trafikte seferberlik" anlayışı ile Ramazan Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri konusunda valilikleri uyardı

Haberler

TRT’deki Kur’an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği
TRT deki Kur an Okuma Yarışması ve makam sahiplerinin sessizliği

Diyanet'in ramazan ayı teması belli oldu
Diyanet'in ramazan ayı teması belli oldu

Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali
Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı görevinden alındı

'Kutlu Doğum Haftası'nın ismi değişiyor
Kutlu Doğum Haftası'nın ismi değişiyor

Görmez'den Kızgızistan'a FETÖ mesajı
Görmez'den Kızgızistan'a FETÖ mesajı

Görmez: En kötü unutkanlık, insanın Rabbini unutmasıdır
Görmez En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır

TDV'den Balkanlar'a 50 bin Kur'an-ı Kerim
TDV'den Balkanlar'a 50 bin Kur'an-ı Kerim






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 