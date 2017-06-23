Bayram namazı saat kaçta? İl İl bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.50,
Afyon: 06.18,
Ağrı: 05.26,
Aksaray: 06.05,
Amasya: 05.52,
Ankara: 06.06,
Antalya: 06.22,
Ardahan: 05.24,
Artvin: 05.27,
Aydın: 06.31,
Balıkesir: 06.27,
Bartın: 06.04,
Batman: 05.38,
Bayburt: 05.36,
Bilecik: 06.17,
Bingöl: 05.38,
Bitlis: 05.33,
Bolu: 06.09,
Burdur: 06.22,
Bursa: 06.21,
Çanakkale: 06.31,
Çankırı: 06.01,
Çorum: 05.56,
Denizli: 06.27,
Diyarbakır: 05.42,
Düzce: 06.11,
Edirne: 06.27,
Elazığ: 05.44,
Erzincan: 05.40,
Erzurum: 05.33,
Eskişehir: 06.16,
Gaziantep: 05.55,
Giresun: 05.41,
Gümüşhane: 05.38,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.21,
Isparta: 06.21,
İstanbul: 06.19,
İzmir: 06.33,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.04,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.23,
Kastamonu: 05.59,
Kayseri: 05.59,
Kırıkkale: 06.04,
Kırklareli: 06.24,
Kırşehir: 06.03,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.16,
Konya: 06.13,
Kütahya: 06.19,
Malatya: 05.48,
Manisa: 06.31,
Mardin: 05.41,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.35,
Nevşehir: 06.02,
Niğde: 06.04,
Ordu: 05.43,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.33,
Sakarya: 06.14,
Samsun: 05.49,
Siirt: 05.35,
Sinop: 05.51,
Sivas: 05.50,
Şanlıurfa: 05.49,
Şırnak: 05.34,
Tekirdağ: 06.25,
Tokat: 05.50,
Trabzon: 05.36,
Tunceli: 05.42,
Uşak: 06.23,
Van: 05.28,
Yalova: 06.19,
Yozgat: 05.59,
Zonguldak: 06.06."
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı 06.15, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.41, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.53'te eda edilecek.
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te kılınacak
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