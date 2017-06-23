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Manisa'da zehirlenen askerlerin komutanı görevden alındı
Manisa'da zehirlenen askerlerin komutanı görevden alındı

Manisa'daki kışlada askerlerin gıda zehirlenmesi iddialarının ardından Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı ile görevinden alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Manisa'daki kışlada askerlerin gıdadan zehirlendiği iddialarının ardından 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç'in, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı ile görevinden alındığı bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1. Piyade Er Eğitim Tugayında askerlerin gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddialarının ardından Bakan Işık, talimat verdi. Talimat kapsamında, Tugay Komutanı Piyade Albay Şefik Güvenç görevinden alınarak, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) emrine görevlendirildi.

 



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