Manisa'da zehirlenen askerlerin komutanı görevden alındı

'Yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiği kesildi'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem hiç yaşanmamıştır. Bu darbenin gereği ve sonucu olarak da yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiği kesildi" açıklamasında bulundu