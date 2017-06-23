11:44, 23 Haziran 2017 Cuma

ABD'de Iraklı Hristiyanların iadesi mahkeme kararıyla ertelendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 100'den fazla Iraklı Hristiyanın ülkelerine iadesinin, mahkeme kararıyla askıya alındığı bildirildi.

Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalmaktan korkan Iraklı Hristiyanların iadesinin 14 gün süreyle askıya alınmasına hükmetti.

ABD Adalet Bakanlığı, uzun süredir ABD'de yaşayan ve kısa süre önce gözaltına alınan Iraklıların, bölge mahkemesine yaptığı başvuruya itiraz ederek bu kişilerin ülkede kalmak için göçmen mahkemesine başvuruda bulunması gerektiğini belirtmişti.

Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU) ise mahkeme kararı çıkana kadar Iraklıların sınır dışı edilmiş olabileceklerini dile getirmişti.

Iraklıların açtığı davaya bakan yargıç Goldsmith, karmaşık hukuki meseleleri değerlendirmek için zamana ihtiyacını olduğunu belirterek Iraklı Hristiyanların ülkelerine iadesinin 14 gün süreyle askıya alınmasını kararlaştırdı.

Bu arada ACLU Göçmen Hakları Projesi Yardımcı Koordinatörü Lee Galernt, "Mahkeme, müvekkillerimizin Irak'a gönderilmesini önleyerek hayat kurtarıcı bir karar aldı. Bu kişilere, ülkelerine geri dönmeye zorlanmaları durumunda, hayatlarının tehlikede olduğunu göstermeleri için bir şans verilmeli." dedi.

Gözaltına alınanların çoğu Keldanilerden oluşuyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi kayıtlarına göre, iade edilmek üzere son 1 ayda gözaltına alınan Iraklıların hepsinin sabıkası bulunuyor.