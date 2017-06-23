Güncelleme: 12:13, 23 Haziran 2017 Cuma

Bandırma Feribot İskelesi'nde bayram yoğunluğu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, trafikte yoğunluğa neden oldu.

Bandırma Feribot İskelesi'nde feribottan inen tatilcilerin kullandığı araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), İstanbul (Yenikapı)-Balıkesir (Bandırma) arasında normalde 4 olan günlük sefer sayısı, bugün 12, yarın da 13'e çıkarıldı. Bu hatta, bugün 7 hızlı feribot, 5 deniz otobüsü seferi gerçekleştirilecek.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı bugün ve yarın, bu hatta yaklaşık 2 bin 800 araç ve 18 bin yolcunun taşınması bekleniyor.