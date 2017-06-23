12:24, 23 Haziran 2017 Cuma

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili iddianame tamamlandı





Darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

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