İtalya’da kuraklık alarmı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İtalya’da sonbahardan bu yana yağışların azalmasına bağlı olarak kuraklık yaşanması üzerine Parma ve Piacenza kentlerinde acil durum ilan edildi.
Ülkenin önemli sanayi ve tarım kentlerinden Parma ve Piacenza’da barajlardaki su miktarı büyük oranda azaldı.
Bunun üzerine dün toplanan Bakanlar Kurulu, kuraklığa acil müdalahe için bu kentlere 8 milyon 650 bin euro kaynak ayrılmasını ve tankerlerle bölgeye su taşınması gibi bazı yapısal önlemlerin hayata geçirilmesini kararlaştırdı.
Gelen turistlerin yoğunlunun da bu kentlerde yaşanan su krizinin artışında önemli bir etken olduğu vurgulanıyor.
Öte yandan, yine yağışların azaldığı başkent Roma’da da alarm verildi.
Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, bir talimat yayımlayarak, vatandaşlardan “gereksiz su kullanımını azaltılmalarını” istedi.
Raggi, özellikle havuzlarda, bahçe sulamasında ve araba yıkanması gibi durumlarda kullanılan suyun miktarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde durumu hassas olan kentlerin başında Roma geldiği ve bölgeye suyun büyük bölümünün sağlandığı Bracciano Gölü’nün seviyesinin azalmakta olduğu vurgulandı.
Ülkenin kuzeyindeki Piyemonte bölgesinde de su ihtiyacının kritik seviyeye yükseldiği belirtildi. Buradan geçmekte olan Po Nehri’ndeki su oranının, yüzde 65 kadar azaldığı kaydedildi.
Ülkenin güneyindeki Sardunya Adası yönetimi de, burada yaşanan kısmi kuraklıktan dolayı doğal afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.
Adada, 1922 yılından bu yana ilk kez bu oranda bir kuraklık yaşandığı belirtiliyor.
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