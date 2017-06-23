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13:28, 23 Haziran 2017 Cuma

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Abdullah Gül'den PYD açıklaması
Abdullah Gül'den PYD açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Gül, "Onlar (PKK ve PYD) bölgenin demografisini değiştirmek istiyor. Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye’de PKK ve PYD'nin bölgenin demografisini değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Gül, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen Avrasya Medya Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Rusya'nın Kırgız ve Kazak askerleri Suriye'ye göndermek istediği" iddialarını sorması üzerine Gül, konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığını söyleyerek, “Belki Kazakistan, Kırgızistan’dan askerler barış gönüllüsü olarak İdlib’e gönderilebilir.” dedi.

Türkler ile Kürtlerin birbirine karşı olmadığını aksine kardeş olduklarını belirten Gül, güvenlik ve adaletin sağlandığı durumu görmek istediklerini dile getirdi.

Gül, "Suriye'de PKK terör örgütüyle bağlantısı olan Kürt grupları var. Onlar bölgenin demografisini değiştirmek istiyor. Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız. Biz, Kürtler ve Arapların kendi ülkelerinde mutlu yaşamalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki ateşkes şartlarının sağlanması için Türkiye, Rusya ve İran'ın sıkı çalışmalar yaptığını hatırlatan Gül, ateşkes anlaşmasının bölgede akan kanı durdurmak için önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Foruma eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso, Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, Astana EXPO 2017 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmetcan Yesimov ile 60 ülkeden 600’ün üzerinde siyasetci, uzman, diplomat ve gazeteciler katıldı.



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