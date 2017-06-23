13:21, 23 Haziran 2017 Cuma

Myanmar ordusu 67 çocuk askeri serbest bıraktı





Myanmar'da asker olarak çalıştırılan 67 çocuk serbest bırakıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Myanmar ordusu, eski cunta döneminde başlayan reşit olmayan çocukların askere alınması sürecini yavaşlatmak için bu sabah 67 çocuk askeri serbest bıraktı. Myanmar'ın ordusunda veya ülkenin sınır bölgelerinde görev yapan milislerden yaklaşık 500 bin asker arasında halen kaç tane çocuğun bulunduğuna dair somut bir bilgi mevcut değil. Myanmar ordusu, 2012'de Birleşmiş Milletler ile bir anlaşma imzalamasından bu yana askeriyeden yaklaşık 850 çocuk ve genci serbest bıraktı.

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