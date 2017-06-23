İstanbul'dan 100 genç 'Srebrenitsa' için Bosna yolcusu

Dünya Çocukları Derneği, 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımının 22. yılında yapılacak Marş Mira yürüyüşüne katılması için 100 genci trenle Bosna Hersek'e götürecek.
Dernekten yapılan açıklamada, 1989'dan beri çeşitli organizasyonlarla gençlere hizmet veren derneğin, Balkan coğrafyalarına karşı bir bilinç oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.
Bosna Hersek'e kültürel geziler organize ederek başlanan etkinliklerin, son altı yıldır Bosna Savaşı'nda yaşanan Srebrenitsa katliamını anma amacıyla organize edilen 110 kilometrelik Marş-Mira yürüyüşüne katılarak devam ettirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu yıl 100 genç, trenle bu yürüyüşe katılmak üzere Bosna Hersek'e götürülecek. İstanbul Sirkeci Garı'nda düzenlenecek uğurlama töreninden sonra Halkalı'dan 18.00 başlayacak yolculuk 15 gün sürecek. Gençler Bulgaristan, Makedonya, Kosova ve Sırbistan'da konaklayarak, bu ülkeleri görme, Osmanlı eserlerini ziyaret etme, ilgili cemiyetlerle toplantı yapma fırsatı bulacak."
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Dünya Çocukları Derneği, Srebrenitsa soykırımının 22. yılında yapılacak Marş Mira yürüyüşüne katılması için 100 genci trenle Bosna Hersek'e götürecek
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