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Norveç'ten Brezilya'ya orman uyarısı
Norveç'ten Brezilya'ya orman uyarısı

Brezilya yönetimini, ormanların yok edilmesinin önüne geçmesi, aksi halde Norveç'in bu ülkeye verdiği mali desteği keseceği konusunda uyardı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Norveç Başbakanı Erna Solberg, Brezilya yönetimini, ormanların yok edilmesinin önüne geçmesi, aksi halde Norveç'in bu ülkeye verdiği mali desteği keseceği konusunda uyardı.

Norveç haber ajansı NTB'de yer alan habere göre, Stonberg, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer'le Oslo'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Amazon Fonu" adı verilen 1 milyar dolardan fazla yardımın, ormansızlaşmaya ilişkin açıklanacak sonuçlara bağlı olduğunu belirtti.

Stonberg, "2016'daki ormansızlaşmaya ilişkin açıklanan ön sonuçlar doğrulanırsa, bu durum 2017'deki yüklü ödemenin azalmasına yol açacak." dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Temer, pazartesi günü yaptığı açıklamada geçen ay Ulusal Kongre tarafından onaylanan, Para eyaletinin güneybatı bölgesindeki Jamanxim Ulusal Parkı'nın 600 bin hektarlık alanının korunmasını engelleyen yasa tasarısını kısmen veto ettiğini duyurmuştu.

Çevre Bakanı Sarney Filho ise acil olarak kongreye yeni bir yasa tasarısı göndereceklerini açıklamıştı.

Ulusal Kongreden geçen yasa tasarısı Jamanxim Ulusal Parkı'nın sınırlarını değiştirerek yeni bir çevre koruma bölgesi oluşturulmasını öngörüyor.

Buna karşın çevre koruma bölgelerinin koruma kriterlerinin ulusal parklara göre çok daha zayıf olması, bu alanların işgal edilebilmesinin önünü açıyor.

Ulusal Parklar, sürdürülebilir bilimsel araştırmalar dışında sadece ulusal park oluşturulmadan önce bölgede yaşayan aileler tarafından iskan edilebiliyor.

 



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