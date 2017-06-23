"Hala Sultan Camisi Kıbrıs'ın bir İslam beldesi olduğunun kanıtı"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi.
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Selami Açan yaptığı açıklamada, temeli Eylül 2013'te atılan Lefkoşa'daki "Hala Sultan Camisi"nin son durumu hakkında bilgi verdi.
Hala Sultan Camisi'nin mimarisinin, Edirne'deki Selimiye Camisi'nden esinlenildiğini belirten Açan, inşaatın son aşamaya geldiğini, caminin bu yıl içerisinde açılmasını beklediklerini kaydetti.
Açan, görkemli ve güzel bir açılış yapmayı planladıklarını dile getirerek, "Hala Sultan Camimiz, ada için büyük bir değer ifade ediyor. Bölge olarak 15 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bir merkezin yakınında inşaa edilen bu cami hem bu merkezdeki potansiyele ihtiyaç verecek hem de özellikle adaya gelecek kişilerin yol güzergahında olduğu için dikkat çeken KKTC'de simge bir eser olacak." dedi.
Selami Açan, caminin açıldıktan sonra Kıbrıs'ı ziyaret edenlerin uğrak yeri olacağını düşündüğünü vurguladı.
Hala Sultan'ın, adanın manevi mimarı olduğuna işaret eden Açan, Hazreti Muhammed'in süt halası olarak bilinen Hala Sultan'ın Hz. Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılıp burada şehit düştüğünü anlattı.
Türkiye Diyanet Vakfı olarak adaya güzel bir eser kazandıracaklarına inandıklarını söyleyen Açan, Hala Sultan Camisi'nin ada halkının tamamına hizmet edecek bir yapı olduğunu vurguladı.
KKTC'de çalışan Abdullah Aktaş ise projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, Türkiye'de bir Sultan Ahmet'in bir Süleymaniye Camii'nin nasıl İstanbul'un İslam beldesi olduğunun mührü ise Hala Sultan Camisi'nin de Kıbrıs'ın bir İslam beldesi, Türk beldesi olduğunun kanıtı olacağını söyledi.
Londra'da 24 katlı binadaki yangının bozuk buzdolabından kaynaklandığı bildirildi
Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi
Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi
Brezilya yönetimini, ormanların yok edilmesinin önüne geçmesi, aksi halde Norveç'in bu ülkeye verdiği mali desteği keseceği konusunda uyardı.
Dünya Çocukları Derneği, Srebrenitsa soykırımının 22. yılında yapılacak Marş Mira yürüyüşüne katılması için 100 genci trenle Bosna Hersek'e götürecek
Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı
11. Cumhurbaşkanı Gül, "Onlar (PKK ve PYD) bölgenin demografisini değiştirmek istiyor. Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız"
Myanmar'da asker olarak çalıştırılan 67 çocuk serbest bırakıldı
Güney Kore'nin, orta menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi
Hırvatistan'da, nüfusunun tamamını Hristiyanların oluşturduğu ancak adında "İslam" kelimesi bulunan iki komşu köy, Avrupa'da "İslam" kelimesinin kullanıldığı eşi olmayan iki yerleşim birimi olarak dikkat çekiyor
Katar krizine Rusya’nın bakışını anlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken ikili ilişkilerin ne durumda olduğu. Katar Rusya’nın gaz alanındaki en önemli rakibi.
Senegal'in yaşayan önemli tarihçilerinden Prof. Iba Der Thiam, Fransa'nın Almanların elinden Afrikalı askerler sayesinde kurtulduğunu belirtti
Bozuk et skandalın ortaya çıkmasının ardından Brezilya'dan et ithalatına kısıtlamalar getiren ülkelerin arasına ABD'de katıldı
Detroit Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Goldsmith, ülkelerine geri gönderilmeleri durumunda işkence ve ölümle karşı karşıya kalmaktan korkan Iraklı Hristiyanların iadesinin 14 gün süreyle askıya alınmasına hükmetti.
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladı. Listede Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının sonlandırılması gibi talepler de bulunuyor.