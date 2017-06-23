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"Hala Sultan Camisi Kıbrıs'ın bir İslam beldesi olduğunun kanıtı"

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Selami Açan yaptığı açıklamada, temeli Eylül 2013'te atılan Lefkoşa'daki "Hala Sultan Camisi"nin son durumu hakkında bilgi verdi.

Hala Sultan Camisi'nin mimarisinin, Edirne'deki Selimiye Camisi'nden esinlenildiğini belirten Açan, inşaatın son aşamaya geldiğini, caminin bu yıl içerisinde açılmasını beklediklerini kaydetti.

Açan, görkemli ve güzel bir açılış yapmayı planladıklarını dile getirerek, "Hala Sultan Camimiz, ada için büyük bir değer ifade ediyor. Bölge olarak 15 bin öğrencinin öğrenim gördüğü bir merkezin yakınında inşaa edilen bu cami hem bu merkezdeki potansiyele ihtiyaç verecek hem de özellikle adaya gelecek kişilerin yol güzergahında olduğu için dikkat çeken KKTC'de simge bir eser olacak." dedi.

"CAMİİ, KIBRIS'I ZİYARET EDENLERIN UĞRAK YERİ OLACAK"

Selami Açan, caminin açıldıktan sonra Kıbrıs'ı ziyaret edenlerin uğrak yeri olacağını düşündüğünü vurguladı.

Hala Sultan'ın, adanın manevi mimarı olduğuna işaret eden Açan, Hazreti Muhammed'in süt halası olarak bilinen Hala Sultan'ın Hz. Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılıp burada şehit düştüğünü anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak adaya güzel bir eser kazandıracaklarına inandıklarını söyleyen Açan, Hala Sultan Camisi'nin ada halkının tamamına hizmet edecek bir yapı olduğunu vurguladı.

"HALA SULTAN CAMİSİ KIBRIS'IN BİR İSLAM BELDESİ OLDUĞUNUN KANITI"

KKTC'de çalışan Abdullah Aktaş ise projeyi hayata geçirenlere teşekkür ederek, Türkiye'de bir Sultan Ahmet'in bir Süleymaniye Camii'nin nasıl İstanbul'un İslam beldesi olduğunun mührü ise Hala Sultan Camisi'nin de Kıbrıs'ın bir İslam beldesi, Türk beldesi olduğunun kanıtı olacağını söyledi. 

 



İlgili Konular Türkiye Diyanet Vakfı TDV KKTC Hala Sultan Camisi
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