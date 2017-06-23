Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, Batı Şeria'daki El-Bire kentindeki ofisinde, Abbas'ın Gazze Şeridi'ni "isyancı bölge" ilan etmeyi düşündüğü yönündeki haberleri, Fetih hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan ile Mısır arasındaki ilişkileri ve Körfez krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İsrail basınında ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan Abbas'ın Gazze Şeridi'ni "isyancı bölge" ilan etmeyi düşündüğü yönündeki haberler hakkında Eştiye, böyle bir seçeneğin büyük sonuçlar doğuracağını belirterek, "Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ni isyancı bölge ilan etmeye baş vurması uzak ihtimal. Gazze Şeridi meşru çerçeveye tank ve iç savaşla değil diyalog ve uzlaşı yoluyla dönecektir." dedi.
"Gazze'de Hamas'a bağlı çalışma yürüten idari komitenin feshi, görevini uzlaşı hükümetine teslimi ve genel seçimlerin hazırlığı" yönündeki girişimin kabul edilmesi halinde Abbas'ın Hamas'a el uzatmaya ve anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu söyleyen Eştiye şunları kaydetti:
"Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz. Hamas uzlaşı hükümetiyle çalışmak istemiyor."
Fetih hareketinden ihraç edilen Dahlan ile Hamas arasında Gazze Şeridi'ndeki sorunları Mısır gözetiminde çözme noktasında bir anlaşma olduğu yönündeki haberlere ilişkin Eştiye, "Bizim bu konuda basından duyduklarımız dışında bir bilgimiz yok. Gazze Şeridi'nin sorunlarının çözülmesini isteyenlerin, uzlaşı yoluna gitmesi gerekiyor. Bu daha kolay ve daha hızlı bir çözümdür." ifadelerini kullandı.
Hamas ile Dahlan arasındaki görüşmeler nedeniyle Filistin ve Mısır yönetimleri arasındaki ilişkilerde gerginlik olduğu söylentilerinin doğru olmadığını savunan Eştiye, "Kahire'de toplantı yapılması bunun Mısır yönetimi tarafından düzenlendiği anlamına gelmez. Hamas'ı Gazze için Arap ülkeleri ve bölgede çözüm aramak yerine Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi ile görüşmeye davet ediyoruz." diye konuştu.
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Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi
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