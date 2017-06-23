14:45, 23 Haziran 2017 Cuma

Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale





Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nijerya'nın Taraba eyaletinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalar sonrası bölgeye asker gönderildi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Laolu Akande tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkan Vekili Yemi Osinbajo, bölgede yaşanan olaylar sonrası güvenlik güçlerinin gönderilmesi ve güvenliğin sağlanması için talimat verdi ve bölgeye asker gönderildi." ifadeleri kullanıldı. Nijerya'da iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle göçebe çobanlar ile çiftçiler arasında sıklıkla kanlı çatışmalar yaşanıyor. Taraba eyaletinde yaşanan son çatışmada 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İlgili Konular nijerya çatışma

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.