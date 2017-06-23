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15:01, 23 Haziran 2017 Cuma
Afrika
14:45, 23 Haziran 2017 Cuma

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Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale
Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale

Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya'nın Taraba eyaletinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalar sonrası bölgeye asker gönderildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Laolu Akande tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkan Vekili Yemi Osinbajo, bölgede yaşanan olaylar sonrası güvenlik güçlerinin gönderilmesi ve güvenliğin sağlanması için talimat verdi ve bölgeye asker gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'da iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle göçebe çobanlar ile çiftçiler arasında sıklıkla kanlı çatışmalar yaşanıyor.

Taraba eyaletinde yaşanan son çatışmada 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.



İlgili Konular nijerya çatışma
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