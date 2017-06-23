14:58, 23 Haziran 2017 Cuma

Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu





Londra'da 24 katlı binadaki yangının bozuk buzdolabından kaynaklandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiliz polisi, başkentte bir belediyeye ait 24 katlı Grenfell Tower'da geçen hafta çıkan yangının binanın 4. katındaki bir dairede bulunan bozuk bir buzdolabından kaynaklandığını açıkladı. Polis, yangının binayı hızla sarmasının nedenine yönelik araştırmada binanın dış kaplamasının mercek altına alındığına ve kaplamanın güvenlik testlerini geçemediğine dikkati çekti. Yangında herhangi bir kundaklama izine rastlanmadığı belirtilen polis açıklamasında, en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangında sorumluluğu tespit edilenlerin "adam öldürme" suçuyla yargılanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Ölenlerden şu ana kadar yalnızca 9'unun kimliğinin tespit edilebildiği bilgisine yer verilen açıklamada, binadaki incelemelerin ve kimlik tespit işlemlerinin yıl sonuna kadar sürebileceğinin altı çizildi.

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