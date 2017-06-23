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17:15, 23 Haziran 2017 Cuma
Dış Politika
Güncelleme: 13:04, 23 Haziran 2017 Cuma

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Başbakan Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi
Başbakan Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.



İlgili Konular KKTC Türkiye Binali Yıldırım Akıncı
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