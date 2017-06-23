Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:14, 23 Haziran 2017 Cuma
Afrika
15:23, 23 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
BM, Kongo'da soruşturma başlattı
BM, Kongo'da soruşturma başlattı

BM İnsan Hakları Konseyi, ülkenin Kasai bölgesinde meydana gelen şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin orta kesimindeki Kasai bölgesindeki şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlattı. 

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde BM İnsan Hakları Konseyinin 35. oturumunun son gününde, bazı Afrika ülkeleri tarafından konseye sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

BM'nin 47 üyeli İnsan Hakları Konseyinin kabul ettiği karara göre, ülkeye gidecek BM uzmanları Kasai bölgesindeki şiddet olayları ve ölümleri soruşturacak.

Kararda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinden, BM'nin ülkeye göndereceği uluslararası uzmanlarla iş birliği yapması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 9 Haziran'da Kasai'de 42 toplu mezar bulunduğunu duyurarak konuyla ilgili uluslararası soruşturma başlatılmasını istemişti.

Kinşasa'daki Roman Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada da aynı bölgede ekimden bu yana devam eden şiddet olaylarında 3 bin 383 kişinin öldüğü, bölgedeki 141 okul ve 31 sağlık merkezinin de kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.

 



İlgili Konular kongo demokratik cumhuriyeti BM kongo
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Yunanistan'dan yeni petrol ve doğalgaz aramalarına onay
Yunanistan'dan yeni petrol ve doğalgaz aramalarına onay

Yunanistan Enerji Bakanlığı, Girit açıklarında ve İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz araması yapmak isteyen ve aralarında Total ve Exxon Mobil'in bulunduğu şirketlerin başvurularını onayladı
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi

Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verilerek, Hindistan genelindeki hıfzıssıhhanın geliştirilmesi çabaları duyurulmak amaçlanıyor
Sudan Devlet Başkanı Beşir Suudi Arabistan'da
Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da

Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bölgedeki gelişmeleri görüştü
BM Kongo'da soruşturma başlattı
BM, Kongo'da soruşturma başlattı

BM İnsan Hakları Konseyi, ülkenin Kasai bölgesinde meydana gelen şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 2 bini aştı
Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 2 bini aştı

Uluslararası Göç Örgütü yılbaşından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya 84 bin sığınmacının ulaştığını, 2 bin 108 sığınmacının yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı
Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu
Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu

Londra'da 24 katlı binadaki yangının bozuk buzdolabından kaynaklandığı bildirildi
Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale
Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale

Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi
Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'
'Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi
quot Hala Sultan Camisi Kıbrıs'ın bir İslam beldesi olduğunun kanıtı
"Hala Sultan Camisi Kıbrıs'ın bir İslam beldesi olduğunun kanıtı"

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi
Norveç'ten Brezilya'ya orman uyarısı
Norveç'ten Brezilya'ya orman uyarısı

Brezilya yönetimini, ormanların yok edilmesinin önüne geçmesi, aksi halde Norveç'in bu ülkeye verdiği mali desteği keseceği konusunda uyardı.
Hollanda'da koalisyon krizi 100'üncü gününde
Hollanda'da koalisyon krizi 100'üncü gününde

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı
Abdullah Gül'den PYD açıklaması
Abdullah Gül'den PYD açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Gül, "Onlar (PKK ve PYD) bölgenin demografisini değiştirmek istiyor. Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız"
Myanmar ordusu 67 çocuk askeri serbest bıraktı
Myanmar ordusu 67 çocuk askeri serbest bıraktı

Myanmar'da asker olarak çalıştırılan 67 çocuk serbest bırakıldı
Güney Kore'den orta menzilli füze denemesi
Güney Kore'den orta menzilli füze denemesi

Güney Kore'nin, orta menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi
Tamamı Hristiyan nüfuslu 'İslam' köyleri
Tamamı Hristiyan nüfuslu 'İslam' köyleri

Hırvatistan'da, nüfusunun tamamını Hristiyanların oluşturduğu ancak adında "İslam" kelimesi bulunan iki komşu köy, Avrupa'da "İslam" kelimesinin kullanıldığı eşi olmayan iki yerleşim birimi olarak dikkat çekiyor
Rusya Katar'a uygulanan ablukayı nasıl görüyor
Rusya, Katar'a uygulanan ablukayı nasıl görüyor?

Katar krizine Rusya’nın bakışını anlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken ikili ilişkilerin ne durumda olduğu. Katar Rusya’nın gaz alanındaki en önemli rakibi.

Haberler

Kongo'da çiftçilerin 'iklim değişikliği' tedirginliği
Kongo'da çiftçilerin 'iklim değişikliği' tedirginliği

Kongo'daki şiddet olaylarında 58 çocuk öldü
Kongo'daki şiddet olaylarında 58 çocuk öldü

Kongo'da 400 bin çocuk açlık tehdidi altında
Kongo'da 400 bin çocuk açlık tehdidi altında

Kongo'da 74 mahkum firar etti
Kongo'da 74 mahkum firar etti

Kongo'da çatışma: 20 ölü
Kongo'da çatışma 20 ölü

Kongo'da 10 BM personeli rehin alındı
Kongo'da 10 BM personeli rehin alındı

Kongo'da UCM karşıtı gösteri
Kongo'da UCM karşıtı gösteri

D.Kongo'da Ugandalılarla çatışma: 4 ölü
D Kongo'da Ugandalılarla çatışma 4 ölü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 