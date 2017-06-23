15:23, 23 Haziran 2017 Cuma

BM, Kongo'da soruşturma başlattı





BM İnsan Hakları Konseyi, ülkenin Kasai bölgesinde meydana gelen şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin orta kesimindeki Kasai bölgesindeki şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlattı. İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde BM İnsan Hakları Konseyinin 35. oturumunun son gününde, bazı Afrika ülkeleri tarafından konseye sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi. BM'nin 47 üyeli İnsan Hakları Konseyinin kabul ettiği karara göre, ülkeye gidecek BM uzmanları Kasai bölgesindeki şiddet olayları ve ölümleri soruşturacak. Kararda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinden, BM'nin ülkeye göndereceği uluslararası uzmanlarla iş birliği yapması çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, 9 Haziran'da Kasai'de 42 toplu mezar bulunduğunu duyurarak konuyla ilgili uluslararası soruşturma başlatılmasını istemişti. Kinşasa'daki Roman Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada da aynı bölgede ekimden bu yana devam eden şiddet olaylarında 3 bin 383 kişinin öldüğü, bölgedeki 141 okul ve 31 sağlık merkezinin de kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.

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