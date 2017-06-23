KPSS 2017/5 tercih sonuçları açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 500 sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Peki, KPSS 2017/5 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen tercih işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Adaylar tercih sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Sağlık bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı.
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