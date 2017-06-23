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Mimar Sinan'ın eseri camii restore edildi
Mimar Sinan'ın eseri camii restore edildi

Beyoğlu'ndaki Molla Çelebi Camisi ibadete açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyoğlu'nda bulunan Mimar Sinan'ın eseri Molla Çelebi Camisi, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bursa ve İstanbul kadılığı yapan Mehmet Vusuli Efendi tarafından Fındıklı'da İstanbul Boğazı'nın kıyısında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, cuma namazıyla cemaatle buluştu.

Törende konuşan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 15 yıldır ülkenin her tarafında ve İstanbul'da ecdat yadigarı eserleri onarmaya çalıştığını söyledi.

Yakın zamanda çeşitli camilerin restorasyonunu tamamlayıp hizmete sunduklarını belirten Sarı, "Çok şükür bugün Molla Çelebi Camisi'nin açılışındayız. Fatih bölgesinde Mehmet Paşa Camisi var, onu yetiştiremedik inşallah onu da bayramdan sonra ibadete açacağız. Olduğumuz bölgede birçok tarihi eserin restorasyonu devam etmekte. İnşallah onlar da yakında hizmete açılacak." diye konuştu.

Sarı, Molla Çelebi Camisi için yaklaşık 3,5 milyon lira harcandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir iki ay içerisinde Teşvikiye Camisi'ni restorasyona alacağız. Sultanahmet ve büyük camilerin finalini yapmayı planlıyoruz. Bir hayırseverimiz var, Allah ondan razı olsun çok yüksek meblağlarla destek oluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çalışıyor, çalışmaya devam edecek."

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise dünyayı, ahiretin tarlası olarak gören bir medeniyetin mensupları olduklarını anlatarak, "O yüzden ecdadımız mabetlerini inşa ederken taştan, kendi yaşadığı evleri ve mekanları kerpiç ya da ahşaptan yapmıştır; faniliği sembolize etsin, kalıcı olmadığını, kalıcı olanın insanlık, Müslümanlık ve ahiret olduğunu cihana haykırsın diye. Bu mabet de ebediyeti sembolize ediyor, zarif ve estetik duruşuyla ahireti ve Mimar Sinan'ı, ecdadı hatırlatıyor. Allah onları şad etsin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Müftü Yılmaz'ın duasıyla kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile vatandaşlar katıldı.



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