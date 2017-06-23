Mimar Sinan'ın eseri camii restore edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Beyoğlu'nda bulunan Mimar Sinan'ın eseri Molla Çelebi Camisi, yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyonun ardından ibadete açıldı.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bursa ve İstanbul kadılığı yapan Mehmet Vusuli Efendi tarafından Fındıklı'da İstanbul Boğazı'nın kıyısında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, cuma namazıyla cemaatle buluştu.
Törende konuşan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yaklaşık 15 yıldır ülkenin her tarafında ve İstanbul'da ecdat yadigarı eserleri onarmaya çalıştığını söyledi.
Yakın zamanda çeşitli camilerin restorasyonunu tamamlayıp hizmete sunduklarını belirten Sarı, "Çok şükür bugün Molla Çelebi Camisi'nin açılışındayız. Fatih bölgesinde Mehmet Paşa Camisi var, onu yetiştiremedik inşallah onu da bayramdan sonra ibadete açacağız. Olduğumuz bölgede birçok tarihi eserin restorasyonu devam etmekte. İnşallah onlar da yakında hizmete açılacak." diye konuştu.
Sarı, Molla Çelebi Camisi için yaklaşık 3,5 milyon lira harcandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bir iki ay içerisinde Teşvikiye Camisi'ni restorasyona alacağız. Sultanahmet ve büyük camilerin finalini yapmayı planlıyoruz. Bir hayırseverimiz var, Allah ondan razı olsun çok yüksek meblağlarla destek oluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz çalışıyor, çalışmaya devam edecek."
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ise dünyayı, ahiretin tarlası olarak gören bir medeniyetin mensupları olduklarını anlatarak, "O yüzden ecdadımız mabetlerini inşa ederken taştan, kendi yaşadığı evleri ve mekanları kerpiç ya da ahşaptan yapmıştır; faniliği sembolize etsin, kalıcı olmadığını, kalıcı olanın insanlık, Müslümanlık ve ahiret olduğunu cihana haykırsın diye. Bu mabet de ebediyeti sembolize ediyor, zarif ve estetik duruşuyla ahireti ve Mimar Sinan'ı, ecdadı hatırlatıyor. Allah onları şad etsin." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Müftü Yılmaz'ın duasıyla kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.
Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile vatandaşlar katıldı.
Vatandaşların bayramda sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşması için 70 bin trafik polisi görevinin başında olacak
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Sağlık bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı.
Adalet Bakanı Bozdağ, CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdiği" iddialarına ilişkin, "Ben istifa çağrısı yapıyorum." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü
Mavi Marmara gemisinde hayatını kaybeden ailelere tazminat ödemeleri yapıldı.
Darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi
İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, trafikte yoğunluğa yol açtı.
Manisa'daki kışlada askerlerin gıda zehirlenmesi iddialarının ardından Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı ile görevinden alındı.
Son alımlarla birlikte 11 bin 529 kadın, 37 bin 418 erkek olmak üzere kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 48 bin 947'ye ulaştı. Kamuda en fazla engelli memur istihdam edilen 5 ilde belli oldu.
Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz" açıklaması yaptı
Güvenlik güçleri tarafından 15 Haziran'dan düne kadar düzenlenen operasyonlarda üçü lider kadroda yer alan ve aranan teröristler listesinde bulunan toplam 53 terörist etkisiz hale getirdi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem hiç yaşanmamıştır. Bu darbenin gereği ve sonucu olarak da yaklaşık 33 bin öğretmenin ilişiği kesildi" açıklamasında bulundu
Adana'da PKK/KCK adına eylem yaptığı iddia edilen kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 31 şüpheli yakalandı
Anadolu erenlerinden olan, adı daha çok Aksaray, Bursa ve Darende ile özdeşleşen Somuncu Baba'nın Kayseri'nin Akçakaya Mahallesi'nde doğduğu evi, çilehanesi ve adına yapılan cami keşfedilmeyi bekliyor.