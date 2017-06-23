Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile biraraya geldi. İkili, Sudan ile Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda işbirliği ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.
Veliaht Prens Muhammed'in, yeni görevlerinden dolayı kendisini tebrik eden Beşir'e teşekkür ettiği aktarıldı.
Görüşmenin yer ve zamanına ilişkin bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan'a 19 Haziran'da giden ve umre ibadetini yerine getiren Beşir'in Suudi Arabistanlı yetkililerle Körfez krizi ve çözüm yollarını görüşmesi bekleniyor.
Yunanistan Enerji Bakanlığı, Girit açıklarında ve İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz araması yapmak isteyen ve aralarında Total ve Exxon Mobil'in bulunduğu şirketlerin başvurularını onayladı
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verilerek, Hindistan genelindeki hıfzıssıhhanın geliştirilmesi çabaları duyurulmak amaçlanıyor
Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bölgedeki gelişmeleri görüştü
BM İnsan Hakları Konseyi, ülkenin Kasai bölgesinde meydana gelen şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Uluslararası Göç Örgütü yılbaşından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya 84 bin sığınmacının ulaştığını, 2 bin 108 sığınmacının yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı
Londra'da 24 katlı binadaki yangının bozuk buzdolabından kaynaklandığı bildirildi
Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi
Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi
Brezilya yönetimini, ormanların yok edilmesinin önüne geçmesi, aksi halde Norveç'in bu ülkeye verdiği mali desteği keseceği konusunda uyardı.
Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı
11. Cumhurbaşkanı Gül, "Onlar (PKK ve PYD) bölgenin demografisini değiştirmek istiyor. Biz bunu istemiyoruz, buna karşıyız"
Myanmar'da asker olarak çalıştırılan 67 çocuk serbest bırakıldı
Güney Kore'nin, orta menzilli füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi
Hırvatistan'da, nüfusunun tamamını Hristiyanların oluşturduğu ancak adında "İslam" kelimesi bulunan iki komşu köy, Avrupa'da "İslam" kelimesinin kullanıldığı eşi olmayan iki yerleşim birimi olarak dikkat çekiyor
Katar krizine Rusya’nın bakışını anlayabilmek için öncelikle bilmemiz gereken ikili ilişkilerin ne durumda olduğu. Katar Rusya’nın gaz alanındaki en önemli rakibi.