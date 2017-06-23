17:04, 23 Haziran 2017 Cuma

Yunanistan'dan yeni petrol ve doğalgaz aramalarına onay

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan, Total, Exxon Mobil ve Hellenic Petroleum (HELPE) şirketlerinin Girit açıklarında ve Energean şirketinin İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz aramaları gerçekleştirmek için yaptıkları başvuruları onayladı.

Yunanistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Yorgo Stathakis'in üçlü konsorsiyumun Girit'in güney ve batısındaki bloklar için yaptığı başvuruyu onayladığı belirtildi.

Açıklamaya göre ayrıca, Energean Petrol ve Gaz şirketinin İyon Denizi'nde bir blokta sondaj çalışmaları yapmak için başvurusuna onay verildi.

Öte yandan, söz konusu bloklarda arama lisansları için Temmuz ayı sonunda resmi gazetede yayınlanarak, ihaleye çıkılacağı ifade edildi.

İhale sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.