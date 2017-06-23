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Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu
Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da arasında olduğu 6 tutuklu sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün medya ayağına yönelik açılan davada 5 gündür savunma yapan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da arasında olduğu 6 tutuklu sanık hakkında karar çıktı.

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın da arasında olduğu tüm tutuklu sanıkların kaçma şüphesi olması, tutuklama tedbirinin yerinde olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan beşinci duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek getirildi. Tutuklu sanık Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Şükrü Tuğrul Özşangül duruşmaya SEGBİS ile katıldı.Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman duruşmada hazır bulundu. Firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise duruşmaya gelmedi. Sanık avukatları yaptığı savunma sonunda müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



İlgili Konular Ahmet Altan mehmet altan Nazlı Ilıcak FETÖ soruşturması
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