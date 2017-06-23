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Asya
18:59, 23 Haziran 2017 Cuma

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Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 25 ölü, 100 yaralı
Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 25 ölü, 100 yaralı
Foto: Arşiv

Pakistan'ın Paraçinar kentinde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar kentinde meydana gelen 2 bombalı saldırıda en az 25 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı.

Bölge emniyet yetkililerinden Sabir Hüseyin, yaptığı açıklamada, otobüs duraklarının bulunduğu Turi Çarşısı'nda bir patlama meydana geldiğini bildirdi.

Hüseyin, ilk yardım ekipleri ve vatandaşların yardım etmek üzere olay yerine toplanmasının ardından ikinci bir patlama daha yaşandığını belirtti.

Sabir Hüseyin, bombalı saldırılar sonucu en az 25 kişinin öldüğünü, 100 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaralıların taşınması için 2 helikopterin sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıca bu sabah Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta’da düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.



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Asya Haberleri
Pakistan'da çifte bombalı saldırı 25 ölü 100 yaralı
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