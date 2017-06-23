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Ortadoğu
19:21, 23 Haziran 2017 Cuma

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Ahrar'uş Şam bundan sonra 'devrim bayrağını' da kullanacak
Ahrar'uş Şam bundan sonra 'devrim bayrağını' da kullanacak

Suriye'deki en büyük askeri muhalif grup Ahrar'uş Şam, "Suriye halkı ve devrimi"ni temsil eden üç yeşil yıldızlı bayrağı benimsediğini duyurdu. Ahrar'uş Şam Sözcüsü Ebu Zeyd, muhalif grubun bundan sonra kendi bayrağı yanında "devrim bayrağı"nı da kullanacağını dile getirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı mücadele eden en büyük silahlı muhalif grup Ahrar'uş Şam, Suriye devrimini temsil eden ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kullanılan 3 yeşil yıldızlı bayrağı benimsediğini açıkladı.

Ahrar'uş Şam'ın Davet ve Rehberlik Ofisi, 3 yeşil yıldızlı bayrağın kullanılmasına dair açıklama yayımladı.

"Üç yıldızlı istiklal bayrağı” olarak nitelendirilen bayrağın, Suriye halkının devriminin sembolü olduğu vurgulanan açıklamada, bu bayrağın Suriye halkınca seçildiği, halktan onay aldığı ve kabul edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal bayrağı, Suriyeli, İdlib doğumlu, Türkiye'de okuyup mezun olan İbrahim Hananu tarafından Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız işgaline yönelik halk direnişini simgeleyen bayraktır. İbrahim Hananu’nun liderliğindeki El Mukaveme El Suriyye örgütünü simgeleyen bayrak ilk olarak Haziran 1932'de dalgalandı."

Suriye halkının genelinin gerçek anlamda seçtiği ve razı olduğu bayrağın, Baas rejimi iktidarı ele geçirene kadar devletin bayrağı olduğu aktarılan açıklamada, "Bu bayrak sembolik olarak rejimin ve ona bağlı bütün zümrelerin düştüğü ve rejimin meşruluğunu kaybettiği mesajını taşıyor. Bayrak, sadece savaş esnasında kullanılan bir kumaş parçasından ibaret değildir, temel maksat halkın hangi hedefin uğruna bu bayrağın etrafından toplanıp savaştığıdır. Savaşın ana doğrultuları bu bayrağın meşru olup olmadığını gösterir." değerlendirmesi yapıldı.

"Devrim bayrağı"nın muhalif grupları bir amaç altında, tek safta birleştireceği savunulan açıklamada, "Muhalif gruplarının tek bir devrim bayrağı altında birleşmesi farklı bayraklar altında mücadele etmekten daha hayırlıdır." görüşüne yer verildi.

AHRAR'UŞ ŞAM 2 BAYRAK KULLANACAK

Diğer yandan Ahrar'uş Şam Sözcüsü Ebu Zeyd, muhalif grubun bundan sonra kendi bayrağı yanında "devrim bayrağı"nı da kullanacağını dile getirerek üç yeşil yıldızlı bayrağı benimsemelerinin kendi bayraklarından vazgeçtikleri anlamına gelmediğini bildirdi.

"DEVRİM BAYRAĞI" İLE İLK AÇIKLAMA

Ahrar'uş Şam Dava ve Rehberlik Ofisince yayımlanan açıklamanın ardından, grubun lideri Ebu Ammar, Ramazan Bayramı'nın gelişi münasebetiyle yayınlanan görüntüde ilk defa üç yeşil yıldızlı bayrak ile görüldü.

Dış güçlerin Suriye’yi bölmek için İslami değerleri yok etmeye ve demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığını belirten Ammar, askeri gruplar arasında yeni bir operasyon odası kurulması çağrısında bulundu.

İRAN UYARISI

Ahrar'uş Şam lideri, İran'ın destek verdiği yabancı terörist grupların ülkedeki tarafların iç çekişmesinden faydalanarak bir Şii kuşağı oluşturabileceğini vurguladı.

Ebu Ammar, "Suriye'nin doğu kesimlerinde rotası Akdeniz’e uzanan İran kuşağı Suriye'nin iç kesimlerine nüfuz ederek ilerleyişine bir halka daha ilave etmek istiyor. Bu da Suriye'nin bütünlüğüne karşı stratejik bir tehdit oluşturuyor." görüşünü kaydetti.



İlgili Konular Suriye Ahrar'uş Şam 'devrim bayrağını' benimsedi esed Ahrar'uş Şam
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Suriye'deki en büyük askeri muhalif grup Ahrar'uş Şam, "Suriye halkı ve devrimi"ni temsil eden üç yeşil yıldızlı bayrağı benimsediğini duyurdu. Ahrar'uş Şam Sözcüsü Ebu Zeyd, muhalif grubun bundan sonra kendi bayrağı yanında "devrim bayrağı"nı da kullanacağını dile getirdi.
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