19:29, 23 Haziran 2017 Cuma

Sakarya'da yüzme havuzunda facia: 3'ü çocuk 5 ölü





Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su parkında elektrik kaçağı nedeniyle, havuzda yüzen 3 çocukla, onları kurtarmak isteyen baba oğul 2 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir eğlence havuzunda elektrik akımına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi mevkisindeki bir eğlence havuzunda bulunan 3 çocuk, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Durumu fark eden işletme sahibi ve oğlu, havuzdakileri kurtarmak için suya girdi. İşletme sahibi ve oğlunun da akıma kapılması üzerine, çalışanlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri havuzda bulunan 5 kişiyi çıkararak yaptıkları kontrollerde hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Olayda yaralanan bir kişi ise Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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