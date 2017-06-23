İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da Filistinlilerin ayrım duvarı ve Yahudi işgal birimlerine karşı düzenlediği gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesi sonucu bir Filistinli yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi.
Ayrım Duvarına ve Yahudi işgal birimlerine Karşı Halk Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde ayrım duvarına ve Yahudi işgal birimlerine karşı düzenlenen haftalık gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale ettiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'un batısındaki Kefr Kadum beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu elinden yaralanan 17 yaşındaki bir Filistinli gencin ise Nablus'taki Refidya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.
Batı Şeria'nın farklı yerlerinde düzenlenen gösterilerde de onlarca kişinin İsrail askerlerinin kullandığı gazdan etkilendiği belirtilen açıklamada, Filistinlilerin de İsrail askerlerine taş ve boş şişelerle karşılık verdiği ifade edildi.
Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına 2002'de ayrım duvarının inşasına başlamıştı.
Cuma günleri ayrım duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve basınçlı atık suyla müdahale ediyor.
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