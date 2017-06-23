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Siirt'teki operasyonlarda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Siirt'teki operasyonlarda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerindeki operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerindeki operasyonlarda 6 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Pervari ilçesinin Yazlıca Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonu kapsamında sıkıştırılan bölücü terör örgütü mensuplarının Düğüncüler köyü kırsalına kaçtıkları yönünde istihbari bilgi elde edilmesi üzerine bölgeye operasyon planlandığını belirtti.

Vali Tutulmaz, bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonu esnasında saklandıkları sığınakta 2'si ölü, 3'ü yaralı olmak üzere toplam 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Tutulmaz ayrıca, önceki gün Eruh ilçesi Bilgili köyü kırsalında meydana gelen çatışmada "Herekol Ararat" kod adlı Cemal Yalçın isimli teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini bildirdi. 



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