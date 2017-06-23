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Endonezya'da camiler 'son teravih namazı' için doldu taştı
Endonezya'da camiler 'son teravih namazı' için doldu taştı

Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, Ramazan'ın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan'ın son teravih namazını kıldı.

Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, Ramazan'ın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu.

Başkent Cakarta'daki camilerde ise diğer kentlere bayram ziyaretlerine gidilmesi nedeniyle cemaat yoğunluğu azaldı.

Cemaate verilen vaazlarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Getirilen salavat ve zikirler, cami ses sistemlerinden dışarıya verildi.



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