20:18, 23 Haziran 2017 Cuma

Mısır zindanlarında haksız yere idamı bekleyen 6 genç

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da 2014 yılında bir yargıcın korumasının öldürülmesi suçlamasıyla gözaltına alınan, suçlamaları reddetmelerine rağmen haklarında idam cezası verilen 6 gencin Cumhurbaşkanı onayladığı takdirde ramazan ayından sonra idam edileceği belirtiliyor.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı barışçıl faaliyetler yürüten muhalif aktivist gençlere, "güvenlik güçleri aleyhinde terör eylemleri çağrısı yapma, hücre evi kurma, patlayıcı ve silah bulundurma" gibi farklı birçok suçlama da yöneltildi.

Sanıklar ve avukatları tarafından suçlamalar reddedilmesine rağmen verilen kararın nihai olduğu ve "idamın yapılabileceği" kamuoyuna duyuruldu.

"KAMERA KAYITLARINA RAĞMEN İDAM CEZASINA ÇARPTIRILDILAR"

Yaşları 23 ile 30 arasında değişen Halid Rıfat, İbrahim Yahya, Ahmed el-Velid, Abdurrahman Muhammed, Basim Muhsin ve Mahmud Memduh'un avukatı, gençlerin "kamera kayıtları bulunmasına" rağmen idam cezasına çarptırıldığını söyledi.

Mısırlı gençlerin aileleri de insan hakları örgütlerine oğullarının maruz kaldığı "tüyler ürpertici" uygulamaları anlattı.

Ailelerin insan hakları örgütlerine verdiği bilgilere göre, gençlere işkence yapılıyor, cinayeti itiraf etmemeleri durumunda yakınlarına tecavüz edileceği tehdidinde bulunuluyor.

"BM'DEN İDAM CEZASI İNFAZ EDİLMESİN ÇAĞRISI"

İdam cezasının kesinleştiği 7 Haziran'dan bu yana her an "kararın infaz edilebileceği" psikolojisiyle yaşamak zorunda bırakılan gençlere, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) destek geldi.

Davanın uluslararası boyut kazanmasının ardından OHCHR, dün yaptığı açıklamayla idam cezasına çarptırılan 6 genç hakkındaki hükmün infaz edilmemesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "6 sanığın mahkemede, kendilerinden işkence yoluyla alınan beyanlarla ilgili masum olduklarını belirtmelerine rağmen, söz konusu ifadelerin hükümde esas kabul edilmesi endişe vericidir." denildi.

OHCHR, utanç verici yargılamalar sonucu bu kişiler hakkında verilen hükmün infaz edilmesi halinde bunun "insan hakları kanununun ihlali ve keyfi uygulama" olacağını vurguladı.

"RAMAZAN AYINDA İDAMLAR İNFAZ EDİLMEYECEK"

Konunun Mısır ve dünya kamuoyunda konuşulmaya başlamasının üzerine Mısırlı yetkililer idam cezasının Ramazan ayında infaz edilmeyeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Mısır Hapishaneleri Soruşturma Direktörü Muhammed Ali Hüseyin, "Ramazan ayında idam infazı gerçekleştirilmeyecek." dedi.

Mısır Hak ve Özgürlükler Koalisyonu Müdürü İzzet Guneym ise Ramazan ayında idamların infazını engelleyen bir kanun olmadığını, kanunun sadece Müslüman ve Hristiyanların bayramlarında infazların yapılmasını engellediğini söyledi.

Guneym, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaması durumunda "infazların durdurulabileceğini" ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin onaylamamasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

İHVAN'IN İDAM CEZALARINA TEPKİSİ

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) tarafından idam hükmünün onandığı 7 Haziran'da yapılan açıklamada, Mısır yargısının ülke yönetimi tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada, olay yerinin yakınında bulunan kameraların görüntülerine rağmen yargıcın korumasının öldürülmesi davasında masum insanların gözaltına alınarak yargılandığı ifade edildi.

İhvan'ın açıklamasında ayrıca, "Mısır yönetimi ülkedeki yolsuzluk, rüşvet ve ekonomik kriz gibi farklı çıkmazları örtbas etmek için Mansuralı 3'ü doktor 3'ü mühendis gencin idamıyla ülke gündemini değiştirmeye ve halkın kızgınlığını başka türlü gidermeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.