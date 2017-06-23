22:14, 23 Haziran 2017 Cuma

Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırılara kınama





Dışişleri Bakanlığı, Paraçinar kentinde düzenlenen bombalı saldırıları kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar kentinde meydana gelen 2 bombalı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Paraçinar kentindeki bir pazar yerinde, bugün Kuetta'da meydana gelen saldırıdan sonra düzenlenen başka bir terör eylemi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Terör saldırısının şiddetle lanetlendiği açıklamada, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi. Açıklamada, "Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız dönemde, Kuetta'da ve Paraçinar'da gerçekleştirilen bu saldırılar terörün insanlık dışı yüzünü göstermektedir. Ülkede barış ve istikrarı bozmayı hedefleyen bu saldırılar karşısında Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışmamızın süreceğini yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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