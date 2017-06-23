Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:09, 23 Haziran 2017 Cuma
Amerika
Güncelleme: 22:29, 23 Haziran 2017 Cuma

  • Paylaş
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi

CNBC'nin anketinde, ABD'li 35 CFO'nun 4'ü, Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" olarak değerlendirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki iş adamlarının bir kısmının ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" şeklinde değerlendirdiğini gösterdi.

ABD'li yayın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankette, piyasa değeri 4 trilyon doları aşan ABD'li şirketlerin finans direktörlerinden (CFO) Trump'ın yönetim tarzını tek kelimeyle tanımlamaları istendi.

Toplam 35 CFO'nun katıldığı ankette, 4 finans direktörü Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" bulduğunu belirtti.

Trump'ın yönetim biçimine ilişkin 2 CFO "değişken", 2'si "umursamaz" değerlendirmesinde bulunurken, 2 finans direktörü de "öngörülemez" tanımını kullandı.

SADECE BİR CFO TRUMP'UN YÖNETİM ŞEKLİ İÇİN "İŞ ODAKLI" DEDİ

Ankete katılan bir CFO da Trump'ın yönetim şeklini "iş odaklı" şeklinde değerlendirdi.

Finans direktörlerinden, Trump'ın ekonomik vaatlerini yorumlamaları da istenilen ankette, kurumlar vergisi oranını düşürecek vergi reformunun bu yıl içinde gerçekleşmesi ihtimali yüzde 44 olarak ölçüldü. CNBC'nin şubat ayında düzenlediği ankette söz konusu oran yüzde 59 seviyesindeydi.

Trump'ın ABD altyapısına 1 trilyon dolar yatırım yapma planına ilişkin beklentilerin ise aynı dönemde yüzde 58'den yüzde 49'a gerilediği görüldü.

Trump'ın bu ayın başında ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme yönünde aldığı karara ilişkin ise CFO'ların yüzde 43,6'sı kişisel olarak, yüzde 33,3'ü de şirketlerinin politikası açısından karşı olduklarını bildirdi. 



İlgili Konular trump ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi

CNBC'nin anketinde, ABD'li 35 CFO'nun 4'ü, Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" olarak değerlendirdi.
Mısır zindanlarında haksız yere idamı bekleyen 6 genç
Mısır zindanlarında haksız yere idamı bekleyen 6 genç

Mısır'da bir yargıcın koruma polisinin öldürülmesi suçlamasıyla yargılanan ve "kamera kayıtları bulunmasına" rağmen haklarında idam cezası verilen Mısırlı gençlerin, Ramazan ayından sonra idam edileceği tahmin ediliyor
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 1 Filistinli yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi
Ahrar'uş Şam bundan sonra 'devrim bayrağını' da kullanacak
Ahrar'uş Şam bundan sonra 'devrim bayrağını' da kullanacak

Suriye'deki en büyük askeri muhalif grup Ahrar'uş Şam, "Suriye halkı ve devrimi"ni temsil eden üç yeşil yıldızlı bayrağı benimsediğini duyurdu. Ahrar'uş Şam Sözcüsü Ebu Zeyd, muhalif grubun bundan sonra kendi bayrağı yanında "devrim bayrağı"nı da kullanacağını dile getirdi.
Pakistan'da çifte bombalı saldırı 25 ölü 100 yaralı
Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 25 ölü, 100 yaralı

Pakistan'ın Paraçinar kentinde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı
Yunanistan'dan yeni petrol ve doğalgaz aramalarına onay
Yunanistan'dan yeni petrol ve doğalgaz aramalarına onay

Yunanistan Enerji Bakanlığı, Girit açıklarında ve İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz araması yapmak isteyen ve aralarında Total ve Exxon Mobil'in bulunduğu şirketlerin başvurularını onayladı
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi

Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verilerek, Hindistan genelindeki hıfzıssıhhanın geliştirilmesi çabaları duyurulmak amaçlanıyor
Sudan Devlet Başkanı Beşir Suudi Arabistan'da
Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da

Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bölgedeki gelişmeleri görüştü
Dört ülkeden Katar'a 13 maddelik talep listesinde 'Türkiye' de var
Dört ülkeden Katar'a 13 maddelik talep listesinde 'Türkiye' de var

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladığı iddia ediliyor. Listede Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının sonlandırılması gibi talepler de bulunuyor.
BM Kongo'da soruşturma başlattı
BM, Kongo'da soruşturma başlattı

BM İnsan Hakları Konseyi, ülkenin Kasai bölgesinde meydana gelen şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 2 bini aştı
Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 2 bini aştı

Uluslararası Göç Örgütü yılbaşından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya 84 bin sığınmacının ulaştığını, 2 bin 108 sığınmacının yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı
Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu
Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu

Londra'da 24 katlı binadaki yangının bozuk buzdolabından kaynaklandığı bildirildi
Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale
Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale

Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi
Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'
'Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi
quot Hala Sultan Camisi Kıbrıs'ın bir İslam beldesi olduğunun kanıtı
"Hala Sultan Camisi Kıbrıs'ın bir İslam beldesi olduğunun kanıtı"

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından KKTC'de inşa edilen Hala Sultan Camisi’nde son aşamaya gelindi
Norveç'ten Brezilya'ya orman uyarısı
Norveç'ten Brezilya'ya orman uyarısı

Brezilya yönetimini, ormanların yok edilmesinin önüne geçmesi, aksi halde Norveç'in bu ülkeye verdiği mali desteği keseceği konusunda uyardı.

Haberler

İklim değişikliğinin önlenmesinde Çin'in yükselişi | ANALİZ
İklim değişikliğinin önlenmesinde Çin'in yükselişi ANALİZ

Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi

Kuzey Kore'ye göre Trump bir "psikopat"
Kuzey Kore'ye göre Trump bir quot psikopat quot

Trump'a çalışan firmadan 200 milyon ABD'liyi yakan skandal
Trump'a çalışan firmadan 200 milyon ABD'liyi yakan skandal

Trump'ın damadı Ortadoğu yolcusu
Trump'ın damadı Ortadoğu yolcusu

Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Trump Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki
ABD'de silah firmasının 'İslamofobik' rozetine büyük tepki

Trump, Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti
Trump Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 