Güncelleme: 03:15, 24 Haziran 2017 Cumartesi

DAEŞ'in elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası





ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın mali işler sorumlusu el-Ravi'nin Suriye'nin Ebu Kemal ilçesinde öldürüldüğünü duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ’ın mali işlerini yöneten elebaşılarından Suriye asıllı Favaz Muhammed Cubeyr el-Ravi’nin öldürdüğünü açıkladı. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada el-Ravi’nin Suriye’nin Deyr ez-Zor iline bağlı Ebu Kemal ilçesinde 16 Haziran’da öldürüldüğü belirtildi. El-Ravi’nin Ebu Kemal ilçesinde Hanifa Döviz adlı bir işletmeyi çalıştırdığı kaydedilen açıklamada, militanın DEAŞ’a ait milyonlarca doları DEAŞ kontrolündeki alanlara ve o alanların dışına çıkardığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, El Ravi’nin geçen aralık ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı belirtildi.

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