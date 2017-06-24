DAEŞ'in elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ’ın mali işlerini yöneten elebaşılarından Suriye asıllı Favaz Muhammed Cubeyr el-Ravi’nin öldürdüğünü açıkladı.
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada el-Ravi’nin Suriye’nin Deyr ez-Zor iline bağlı Ebu Kemal ilçesinde 16 Haziran’da öldürüldüğü belirtildi.
El-Ravi’nin Ebu Kemal ilçesinde Hanifa Döviz adlı bir işletmeyi çalıştırdığı kaydedilen açıklamada, militanın DEAŞ’a ait milyonlarca doları DEAŞ kontrolündeki alanlara ve o alanların dışına çıkardığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, El Ravi’nin geçen aralık ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı belirtildi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın mali işler sorumlusu el-Ravi'nin Suriye'nin Ebu Kemal ilçesinde öldürüldüğünü duyurdu
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