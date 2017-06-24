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06:02, 24 Haziran 2017 Cumartesi
Ortadoğu
Güncelleme: 04:30, 24 Haziran 2017 Cumartesi

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Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine 'köle' cezası
Birleşik Arap Emirlikleri prenseslerine 'köle' cezası

Brüksel mahkemesi, 10 yıl önce açılan davayı karara bağlayarak BAE'den 8 prensese hizmetçilerine kötü davrandıkları gerçekçesiyle 15 ay hapis ve toplam 1,3 milyon avro cezası verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belçika mahkemesi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 8 prensese hizmetçilerini istismar etmek ve insan kaçakçılığı yapmak suçlamasıyla 15 ay hapis ve toplam 1,3 milyon avro ceza verdi.

Brüksel Ceza Mahkemesi, 10 yıl önce BAE'den El Nahyan ailesinin 8 ferdi hakkında açılan davada kararını açıkladı. Olayın ortaya çıktığı otel nedeniyle Conrad Prensesleri olarak anılan sanıklar, duruşmaya katılmadı. Sanıkların 2007-2008 yıllarında bir süre kaldıkları otele beraberlerinde getirdikleri hizmetçilere insanlık dışı muamelede bulundukları ve insan kaçakçılığı yaptıklarına hükmedildi.

Sanıklar, bu suçlamalarla 15 ay hapis cezası ile her biri için 165 bin avro olmak üzere toplam 1,3 milyon avro cezaya çarptırıldı. Hapis cezası ile para cezasının yarısı askıya alındı.

7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAYA ZORLANDILAR

Bir tanık, çoğunluğu Afrikalı değişik ülkelerden 23 mağdur kadın hizmetçinin, sanıkların her isteğini yerine getirmek için 7 gün 24 saat hazır durumda olmaya zorlandıklarını anlattı.

Savunma avukatları ise kötü muamelenin kapsamının mağdurların bazıları tarafından büyük ölçüde abartıldığını, ayrıca hizmetlilerin iş sözleşmelerini düzenleyen şirketin yasal olarak sorumlu olduğunu öne sürdü.

KÖLE GİBİ DAVRANDILAR, KAPI ÖNLERİNDE YATIRDILAR

BAE prensesleri hakkındaki dava 10 yıl önce başladı. Belçika basınına göre, lüks bir otelin bir katını kiralayan ve burada aylarca kalan prensesler, beraberlerinde getirdikleri hizmetçilere köle gibi davrandı.

Artık yiyeceklerle karınlarını doyurmak zorunda kalan hizmetçiler, gece gündüz çalışırken, hizmet ettikleri prenseslerin odalarının önünde sadece birkaç saat uyuyabildi ya da bir odaya tıkıştırıldılar. Oturma veya çalışma izinleri olmayan hizmetçilerin bazılarına çok az ödeme yapılırken, diğerleri ise hiçbir ücret alamadı.

Olay, bir mağdurun kaçıp yaşadıklarını polise anlatmasıyla ortaya çıktı.

 



İlgili Konular BAE Birleşik Arap Emirlikleri katar krizi Katar
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