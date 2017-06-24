Dört ülkenin talep listesi için Katar'dan açıklama

Katar, kendisine abluka uygulayan 4 ülkenin taleplerini içeren belgeyi teslim aldıklarını ve gerekli resmi cevabı ileteceklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan ve Katar Haber Ajansı QNA'da yer alan açıklamada, Doha yönetimine abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Kuveyt aracılığıyla ilettiği taleplerin değerlendirildiği ve resmi cevabın iletileceği bilgisi paylaşıldı.
Talepleri içeren belgenin 22 Haziran'da teslim alındığı duyurulan açıklamada "Katar, kendisine iletilen talep belgesine uygun bir cevap vererek Kuveyt'e iletmek için belgeyi, içerdiği talepleri ve bu taleplerin dayandığı temelleri inceliyor. Katar, mevcut krizin çözülmesi yönünde çaba harcayan Kuveyt'e minnettardır." ifadelerine yer verildi.
Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı.
Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.
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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan, kendilerine abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini içeren belge ile ilgili, "4 ülkenin taleplerini içeren belge bize ulaştı. Resmi cevabı ileteceğiz" açıklaması yapıldı
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