Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:36, 24 Haziran 2017 Cumartesi
Ortadoğu
02:12, 24 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Dört ülkenin talep listesi için Katar'dan açıklama
Dört ülkenin talep listesi için Katar'dan açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan, kendilerine abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini içeren belge ile ilgili, "4 ülkenin taleplerini içeren belge bize ulaştı. Resmi cevabı ileteceğiz" açıklaması yapıldı

 Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, kendisine abluka uygulayan 4 ülkenin taleplerini içeren belgeyi teslim aldıklarını ve gerekli resmi cevabı ileteceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan ve Katar Haber Ajansı QNA'da yer alan açıklamada, Doha yönetimine abluka uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Kuveyt aracılığıyla ilettiği taleplerin değerlendirildiği ve resmi cevabın iletileceği bilgisi paylaşıldı.

Talepleri içeren belgenin 22 Haziran'da teslim alındığı duyurulan açıklamada "Katar, kendisine iletilen talep belgesine uygun bir cevap vererek Kuveyt'e iletmek için belgeyi, içerdiği talepleri ve bu taleplerin dayandığı temelleri inceliyor. Katar, mevcut krizin çözülmesi yönünde çaba harcayan Kuveyt'e minnettardır." ifadelerine yer verildi.

Katar'a abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddeden oluştuğu ifade edilen taleplerinin Kuveyt aracılığıyla Doha yönetimine ulaştırıldığı uluslararası basına yansımıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da yaptıkları açıklama ile Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.



İlgili Konular Katar Dışişleri Bakanlığı: Taleplere resmi cevabım katar krizi Taleplere resmi cevabımızı ileteceğiz Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
DAEŞ'in elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası
DAEŞ'in elebaşılarından El Ravi'nin öldürüldüğü iddiası

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın mali işler sorumlusu el-Ravi'nin Suriye'nin Ebu Kemal ilçesinde öldürüldüğünü duyurdu
Dört ülkenin talep listesi için Katar'dan açıklama
Dört ülkenin talep listesi için Katar'dan açıklama

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan, kendilerine abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini içeren belge ile ilgili, "4 ülkenin taleplerini içeren belge bize ulaştı. Resmi cevabı ileteceğiz" açıklaması yapıldı
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi
ABD'li iş adamları Trump'ı 'kaotik' olarak değerlendirdi

CNBC'nin anketinde, ABD'li 35 CFO'nun 4'ü, Trump'ın yönetim şeklini "kaotik" olarak değerlendirdi.
Mısır zindanlarında haksız yere idamı bekleyen 6 genç
Mısır zindanlarında haksız yere idamı bekleyen 6 genç

Mısır'da bir yargıcın koruma polisinin öldürülmesi suçlamasıyla yargılanan ve "kamera kayıtları bulunmasına" rağmen haklarında idam cezası verilen Mısırlı gençlerin, Ramazan ayından sonra idam edileceği tahmin ediliyor
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale
İşgal güçlerinden Batı Şeria'da gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 1 Filistinli yaralandı, onlarca kişi gazdan etkilendi
Ahrar'uş Şam bundan sonra 'devrim bayrağını' da kullanacak
Ahrar'uş Şam bundan sonra 'devrim bayrağını' da kullanacak

Suriye'deki en büyük askeri muhalif grup Ahrar'uş Şam, "Suriye halkı ve devrimi"ni temsil eden üç yeşil yıldızlı bayrağı benimsediğini duyurdu. Ahrar'uş Şam Sözcüsü Ebu Zeyd, muhalif grubun bundan sonra kendi bayrağı yanında "devrim bayrağı"nı da kullanacağını dile getirdi.
Pakistan'da çifte bombalı saldırı 25 ölü 100 yaralı
Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 25 ölü, 100 yaralı

Pakistan'ın Paraçinar kentinde meydana gelen çifte bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi de yaralandı
Yunanistan'dan yeni petrol ve doğalgaz aramalarına onay
Yunanistan'dan yeni petrol ve doğalgaz aramalarına onay

Yunanistan Enerji Bakanlığı, Girit açıklarında ve İyon Denizi'nde petrol ve doğalgaz araması yapmak isteyen ve aralarında Total ve Exxon Mobil'in bulunduğu şirketlerin başvurularını onayladı
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi
Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verildi

Hindistan'da bir köye Trump'ın adı verilerek, Hindistan genelindeki hıfzıssıhhanın geliştirilmesi çabaları duyurulmak amaçlanıyor
Sudan Devlet Başkanı Beşir Suudi Arabistan'da
Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da

Beşir, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bölgedeki gelişmeleri görüştü
Dört ülkeden Katar'a 13 maddelik talep listesinde 'Türkiye' de var
Dört ülkeden Katar'a 13 maddelik talep listesinde 'Türkiye' de var

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, diplomatik kriz yaşadıkları Katar'a 13 maddelik bir talep listesi yolladığı iddia ediliyor. Listede Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığının sonlandırılması gibi talepler de bulunuyor.
BM Kongo'da soruşturma başlattı
BM, Kongo'da soruşturma başlattı

BM İnsan Hakları Konseyi, ülkenin Kasai bölgesinde meydana gelen şiddet olayları ve ölümlere ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasına ilişkin tasarıyı kabul etti
Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 2 bini aştı
Akdeniz'de hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 2 bini aştı

Uluslararası Göç Örgütü yılbaşından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya 84 bin sığınmacının ulaştığını, 2 bin 108 sığınmacının yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı
Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu
Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu

Londra'da 24 katlı binadaki yangının bozuk buzdolabından kaynaklandığı bildirildi
Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale
Nijerya'da çobanlarla çiftçilerin çatışmasına müdahale

Nijerya'da yaşanan otlak sıkıntısı ve hayvanların çalınması nedeniyle çıkan çatışma sonrası bölgeye asker gönderildi
Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'
'Filistin davasını ciddiye almayan uzlaşı istemiyordur'

Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Muhammed Eştiye, "Filistin davasını ciddiye almayan, uzlaşı istemiyordur. Biz ayrılığın bitirilmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" dedi

Haberler

Dört ülkeden Katar'a 13 maddelik talep listesinde 'Türkiye' de var
Dört ülkeden Katar'a 13 maddelik talep listesinde 'Türkiye' de var

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den 'Türkiye' açıklaması

Katar Airways American Airlines'ın yüzde 10'una talip
Katar Airways American Airlines'ın yüzde 10'una talip

Türk askeri Katar'a giriş yaptı
Türk askeri Katar'a giriş yaptı

Gannuşi, SkyNews Arabiya'ya dava açtı
Gannuşi SkyNews Arabiya'ya dava açtı

Tillerson'dan Katar açıklaması
Tillerson'dan Katar açıklaması

Katar'a ilk destek gemisi bugün yola çıkıyor
Katar'a ilk destek gemisi bugün yola çıkıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 