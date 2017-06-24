09:14, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 24 Haziran 2017





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek. (İstanbul/15.00) 2- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İl Başkanlığının Kaya Termal Otel'de düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak - Atatürk Parkı'nda il protokolüyle bayramlaşacak Yıldırım, Kayı köyünde vatandaşlarla iftar yapacak. (İzmir/11.00/Erzincan/16.30/20.03) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne Bolu'dan devam edecek. (Bolu/09.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor. (Musul) 2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor. (Riyad) SPOR 1- Çekya'da düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda klasman mücadelesi veren Türkiye, beşincilik için ilk maçında Slovakya ile karşılaşacak. - Şampiyonada yarı final maçlarında İspanya-Belçika, Yunanistan-Fransa karşı karşıya gelecek. (Prag/16.00/19.00/21.30) 2- Rusya'da gerçekleştirilen 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarda Meksika-Rusya, Yeni Zelanda-Portekiz karşılaşacak. (Kazan/Saint Petersburg/18.00) 3- Dünya Tekvando Şampiyonası Güney Kore'de başlayacak. (Muju) 4- Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig Yarışmaları sürüyor. (Vaasa) 5- Çekya'da düzenlenen 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Rusya ile karşılaşacak. (Brno/21.00)

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