Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
11:38, 24 Haziran 2017 Cumartesi
Güncel
09:46, 24 Haziran 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Bakırköy'de doğalgaz patlaması
Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Bakırköy'de bir iş yerinde doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.

Hafif yaralanan bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı sokakta çalışma başlattı.



İlgili Konular Bakırköy
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Bakırköy'de doğalgaz patlaması
Bakırköy'de doğalgaz patlaması

Bakırköy'de bir iş yerinde doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı.
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak
Petshoplarda hayvan satışı yasaklanıyor
Petshoplarda hayvan satışı yasaklanıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, petshoplarda hayvan satışının yasaklanacağını söyledi
Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırılara kınama
Türkiye'den Pakistan'daki bombalı saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Paraçinar kentinde düzenlenen bombalı saldırıları kınadı
quot Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz quot
"Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, silahlı kuvvetleriyle bütün imkanlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir" dedi
FETÖ şüphelisi 56 avukat için yakalama kararı
FETÖ şüphelisi 56 avukat için yakalama kararı

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 56 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Siirt'teki operasyonlarda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Siirt'teki operasyonlarda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerindeki operasyonlarda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da yüzme havuzunda facia 3'ü çocuk 5 ölü
Sakarya'da yüzme havuzunda facia: 3'ü çocuk 5 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde su parkında elektrik kaçağı nedeniyle, havuzda yüzen 3 çocukla, onları kurtarmak isteyen baba oğul 2 kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Türkiye'den Suriye'ye geçişler sona erdi
Türkiye'den Suriye'ye geçişler sona erdi

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için 1 Haziran'da başlayan uygulamayla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 120 bin 732 Suriyeli çıkış yaptı
Erdoğan Putin ile TürkAkım'ı görüştü
Erdoğan, Putin ile TürkAkım'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Projesi'ne ilişkin "Pioneering Spirit" adlı inşaat gemisinde incelemelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu
Altan kardeşler ve Ilıcak için karar belli oldu

Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da arasında olduğu 6 tutuklu sanık hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
Bayramda 70 bin trafik polisi görev yapacak
Bayramda 70 bin trafik polisi görev yapacak

Vatandaşların bayramda sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşması için 70 bin trafik polisi görevinin başında olacak
Mimar Sinan'ın eseri camii restore edildi
Mimar Sinan'ın eseri camii restore edildi

Beyoğlu'ndaki Molla Çelebi Camisi ibadete açıldı
KPSS 2017 5 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2017/5 tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Sağlık bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı.
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa çağrısı'
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'istifa çağrısı'

Adalet Bakanı Bozdağ, CHP'nin "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderdiği" iddialarına ilişkin, "Ben istifa çağrısı yapıyorum." dedi.
İtalya da kuraklık alarmı
İtalya’da kuraklık alarmı

İtalya’da 2 kentte acil durum ilan edildi

Haberler

Atatürk havalimanı saldırısı iddianamesi kabul edildi
Atatürk havalimanı saldırısı iddianamesi kabul edildi

Tentenin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma
Tentenin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma

Bakırköy’deki referanduma izin çıkmadı
Bakırköy deki referanduma izin çıkmadı

Bakırköy'de şüpheli araç alarmı
Bakırköy'de şüpheli araç alarmı

700 sahte diploma ele geçirildi!
700 sahte diploma ele geçirildi

Bakırköy'de hastanede yangın paniği
Bakırköy'de hastanede yangın paniği

İşadamı cipiyle denize uçtu
İşadamı cipiyle denize uçtu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 