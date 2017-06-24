Filipinler: ABD'nin aradığı Hapilon burda değil

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filipin ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, Amerika'nın en çok aranan teröristlerinden birinin, Marawi'de beş haftadır DEAŞ örgütüne düzenlenen operasyonlar sırasında kaçmış olabileceği açıklandı.
Askeri Batı Mindanao Komutanlığı genel başkanı Korgeneral Galito, Güneydoğu Asya'daki DEAŞ yapılanmasının lideri olduğu iddia edilen İsnilon Hapilon'un Marawi şehrindeki operasyon bölgesinde görülmediğini söyledi.
Galito, DZBB radyo istasyonuna verdiği röportajda, "Bölgede (Hapilon) görmedim, zaten bir yere kaçmayı başarabildiğini gösteren bazı raporlarımız var, ancak şimdilik sadece bu raporları onaylıyoruz," dedi.
Hapilon'un kaçıp gitme olasılığı üzerine sorulan soruya, "Evet, evet, bildirildiğine göre çok fazla kayıp yaşadı, grubunun çoğunluğu yarısından fazlasının yaralandı." diyerek cevap verdi.
Hapillon'u 23 Mayıs'ta Marawi'de tutuklamak için hükümet birlikleri tarafından yapılan girişim, DEAŞ üyeleri başta olmak üzere bazı yabancı savaşçıların desteğiyle başarısız sonuçlanmıştı.
Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, Marawi ve güneyindeki Mindanao bölgesinde sıkıyönetim ilan ederek, DEAŞ örgütünün bölgede bir il kurma girişiminde bulunduğu duyumları üzerine bölgeye operasyon düzenlediğini açıkladı.
5 MİLYON DOLAR ÖDÜL
Hapilon 2001'de Filistin'de üç Amerikalıyı kaçırma olayına karıştığı için Washington tarafından suçlanarak "en çok aranan" terörist listesine alarak ABD hükümeti olarak başına 5 milyon dolarlık ödül koydu.
Hapilon'un, DEAŞ'a bağlılık yemini eden Ebu Seyyaf grubuna da önderlik ettiği öne sürülüyor.
Avustralya Cuma günü Filipin birliklerinin benzer yardım sağladığı ABD'ye katılan militanlarla savaşmasına yardımcı olmak için iki adet yüksek teknoloji casus uçağı göndereceğini söyledi.
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