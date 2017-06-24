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Katar 45 FETÖ üyesini sınır dışı etti
Katar 45 FETÖ üyesini sınır dışı etti
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Katar FETÖ üyesi 45 Türk vatandaşını sınır dışı etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar, FETÖ ile iltisakları belirlenen 45 kişiyi ülke dışına çıkardı. Türk vatandaşı olan şüpheliler Türkiye'ye giriş yaptıkları anda gözaltına alındı.

İki şüphelinin FETÖ/PDY ile çeşitli irtibatları belirlendi. İddialara göre Z.-D.Ö. çiftinin Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'in Bank Asya'nın kurtarılması talimatı ardından bu bankada hesap açtıkları anlaşıldı. Z.Ö.'in öğrencilik yıllarında FETÖ'nün yurtlarında kaldığı, örgütün Özbekistan'da bulunan okulunda öğretmenlik yaptığı belirlendi.

D.Ö'nde Konya'da üniversite yıllarında FETÖ/PDY'nin yurtlarında kaldığı iddia ediliyor. Her iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede Z.Ö.'in ifadesine yer verildi. Z.Ö.'in, Katar FETÖ imamının A.Y.G. olduğunu belirtmesi dikkat çekti. İngilizce okutmanı olan bu şahsın Katar'da okul açmak istediğini ifade eden Z.Ö. ülkede örgüt sohbetleri düzenleyen kişinin E.A. olduğunu belirtti. İki şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



İlgili Konular Katar Türkiye FETÖ soruşturması
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