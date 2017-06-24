Katar 45 FETÖ üyesini sınır dışı etti

Beyaz Saray'dan "Katar" açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "(Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz) Bu meselenin tarafı olan 4 ülke var, bunun bir aile meselesi olduğuna inanıyoruz ve bunu onlar çözmeliler. Eğer biz bu sürece kolaylaştırıcı bir katkı yapabiliyorsak öyle olsun. Ancak bu konu, onların çözmesi gereken bir meseledir" dedi