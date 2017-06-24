12:05, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını nihayete erdirerek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşulduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan terör olayları, bölgede devam eden hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle bu ramazan ayının da hüzünlü geçtiğini ifade eden Erdoğan, bayramın huzur ve bereketinin tüm bu sıkıntıların geride bırakılarak birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürünmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Erdoğan, özellikle terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerinin başarılarının herkesi gururlandırdığını vurguladı. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerine millet adına şükranlarını sunan Erdoğan, terörle mücadele esnasında ve 15 Temmuz'da şehit düşenlere Allah'tan rahmet, tedavileri süren gazilere acil şifalar diledi.

ÇARKLAR HIZLI DÖNÜYOR

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda yürüttülen mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar durup, dinlenilmeyeceğine işaret eden Erdoğan "Milletimizin ve güvenlik güçlerimizin bu konuda ortaya koydukları kararlı irade, bizim en büyük güven ve heyecan kaynağımızdır. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterdiği güçlü direniş, devletiyle el ele vermiş milletimizin eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiden dış politikaya, yatırımlardan güvenliğe kadar her alanda ülkeye yönelik saldırıları boşa çıkartan, 15 Temmuz'da destan yazan bu milletin mensubu olmakla iftihar ettiğini belirten Erdoğan, güvenlik sorunları ve diplomatik krizlerle uğraşırken, halkın günlük hayatına dokunan meseleleri de ihmal etmediklerini vurguladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomide, kriz tellallarının çıkardıkları tüm gürültüye ve aleyhteki çabalara rağmen çarklar giderek daha hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'lik büyüme oranı, ihracatta ilk 5 ayda yaşanan yüzde 8,9'luk artış, işsizlikte görülen 1 puanlık düşüş ve diğer gelişmeler, hepimize ümit ve moral verdi. Gelişmeler önümüzdeki dönemde, üretimde ve istihdamda çok daha güzel haberleri, inşallah hep birlikte alacağımızı gösteriyor. Türkiye, 2023 hedefleri istikametinde, her gün adım adım ilerliyor. Orta ve uzun vadeli planlarımızı sürekli güncelliyor, bu doğrultuda gereken tedbirleri vakitlice alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için kurulan tezgahlar birer birer çökerken her krizin ardından yeni fırsatlar çıktığına şahit olduklarına dikkati çekti. 15 Temmuz'da istiklaline ve istikbaline pranga vurulmak istenen Türkiye'nin, aradan bir yıl geçmeden her bakımdan eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor olmasının, bunun en somut ifadesi olduğunu bildiren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız.

Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen, kendimizden sonraki nesillere, güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

Erdoğan, bayram dolayısıyla yola çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi, uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim." uyarısında bulundu.

Aziz milletin ve İslam dünyasının bayramını tebrik eden Erdoğan, "Ramazan bayramının, tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.