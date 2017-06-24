12:28, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Kutsal topraklarda terör operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kutsal toprakların güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan terör eylem planlarını kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde düzenlenen terör operasyonlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Müslümanların ramazan ayının son günlerinde Mescid-i Haram'ın kutsallığına halel getirecek bir davranışta bulunamayacağını belirten Useymin, terörle mücadelede Riyad yönetiminin yanında olduklarını vurguladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığınca daha önce yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise Ecyad El-Masafi ile Useyle mahallelerinde iki hücre evine baskın düzenlediği ve biri kadın olmak üzere 5 teröristi gözaltına aldığı duyurulmuştu.

İRAN'DAN YARDIM TEKLİFİ

İran saldırıyı kınayarak eğer isterse Suudi Arabistan hükümetine terörle mücadele için yardım teklifi etti.

AFP'de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghassemi, "İran ... her zaman olduğu gibi ölümle mücadele eden ve cahilce nefret saçan bu suçlularla yüzleşmek için diğer ülkelere yardım etmeye ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade ediyor" dedi.

İran ve Suudi Arabistan, bölgesel nüfuz için şiddetli bir savaşa kapılmış durumda ve geçen yıl Ocak ayından beri diplomatik ilişkilere sahip değiller.