12:35, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Arnavutluk'ta erken genel seçime doğru

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk'ta halk, ülkedeki muhalefetin yaklaşık üç ay süren protestosu ve meclis çalışmalarının boykotundan sonra 18 Mayıs'ta Arnavutluk Başbakanı ve Sosyalist Partisi (PS) Genel Başkanı Edi Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucunda yarın sandık başına gidecek.

Seçmenler, yerel saatle 07.00-19.00 saatlerinde kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Koalisyonların olmadığı bu seçimde 18 siyasi parti yarışacak.

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu 25 Haziran'da yapılacak erken genel seçime ilişkin nihai seçmen listelerini onayladı. Buna göre, seçimde 3 milyon 452 bin 260 seçmen oy kullanabilecek.

Başbakan Edi Rama öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonunun ana partisi olan Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS), başbakan adaylığına Rama'yı seçerek seçim kampanyasını "Sevdiğimiz Arnavutluk için" sloganıyla yürüttü.

Başka bir parti ile koalisyona girmek istemeyen PS adalet, toprak paylaşımı, kamu yönetimi, eğitim, kentsel gelişim gibi alanlarda partinin birinci iktidar döneminde başlattığı reform sürecini devam ettirmeyi hedefliyor.

Mayıs ayında düzenlenen seçim kongresinde PS'nin açıkladığı eylem planı, 220 bin yeni istihdam, tarım, tarım girişimcileri ile tarım çalışanlarına yönelik destek, ücretsiz sağlık hizmeti için kamu fonlarında artış gibi vaatler içeriyor.

Başbakan adaylığına Lulzim Basha ile seçim kampanyasında "Yeni Cumhuriyet, güçlü ekonomi, sağlam bir yarın" sloganıyla yola çıkan ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) ana vaatlerinden biri, ülkede tartışmalara sebep olan yüksek öğretim yasasının iptal edilmesi olarak görülüyor.

Ayrıca, her yıl 10 bin yeni mezun öğrenciye bir yıllık ücretli staj imkanı da sağlanacağını savunan PD, yeni fabrikaların açılacağını ve asgari emekli maaşlarının 25 bin leke (yaklaşık 190 avro) çıkartılacağını söyledi.

Başbakanlık koltuğuna aday olarak Genel Başkan Petrit Vasili'yi gösteren ve şimdiki hükümet koalisyonunda yer alan Sosyalist Bütünleşme Hareketinin (LSİ) eylem planında dört yıl içerisinde tarım, turizm, altyapı, sanayi gibi sektörlerde 170 bin yeni istihdamın sağlanacağı gibi vaatler yer alıyor.

Seçim kampanyasını "Herkes için bir şans" sloganıyla yürüten LSİ, kırsal bölgelerdeki turizm işletmelerinin vergi ve gelir vergisinden 5 yıl muaf olacakları, öğretmen maaşlarında iktidardaki görevi süresince yüzde 50 artış görüleceği sözünü verdi.