Arnavutluk'ta erken genel seçime doğru

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Arnavutluk'ta halk, ülkedeki muhalefetin yaklaşık üç ay süren protestosu ve meclis çalışmalarının boykotundan sonra 18 Mayıs'ta Arnavutluk Başbakanı ve Sosyalist Partisi (PS) Genel Başkanı Edi Rama ile muhalefet lideri ve Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha'nın anlaşmaya varması sonucunda yarın sandık başına gidecek.
Seçmenler, yerel saatle 07.00-19.00 saatlerinde kayıtlı oldukları sandıklarda oylarını kullanabilecek.
Koalisyonların olmadığı bu seçimde 18 siyasi parti yarışacak.
Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu 25 Haziran'da yapılacak erken genel seçime ilişkin nihai seçmen listelerini onayladı. Buna göre, seçimde 3 milyon 452 bin 260 seçmen oy kullanabilecek.
Başbakan Edi Rama öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonunun ana partisi olan Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS), başbakan adaylığına Rama'yı seçerek seçim kampanyasını "Sevdiğimiz Arnavutluk için" sloganıyla yürüttü.
Başka bir parti ile koalisyona girmek istemeyen PS adalet, toprak paylaşımı, kamu yönetimi, eğitim, kentsel gelişim gibi alanlarda partinin birinci iktidar döneminde başlattığı reform sürecini devam ettirmeyi hedefliyor.
Mayıs ayında düzenlenen seçim kongresinde PS'nin açıkladığı eylem planı, 220 bin yeni istihdam, tarım, tarım girişimcileri ile tarım çalışanlarına yönelik destek, ücretsiz sağlık hizmeti için kamu fonlarında artış gibi vaatler içeriyor.
Başbakan adaylığına Lulzim Basha ile seçim kampanyasında "Yeni Cumhuriyet, güçlü ekonomi, sağlam bir yarın" sloganıyla yola çıkan ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisinin (PD) ana vaatlerinden biri, ülkede tartışmalara sebep olan yüksek öğretim yasasının iptal edilmesi olarak görülüyor.
Ayrıca, her yıl 10 bin yeni mezun öğrenciye bir yıllık ücretli staj imkanı da sağlanacağını savunan PD, yeni fabrikaların açılacağını ve asgari emekli maaşlarının 25 bin leke (yaklaşık 190 avro) çıkartılacağını söyledi.
Başbakanlık koltuğuna aday olarak Genel Başkan Petrit Vasili'yi gösteren ve şimdiki hükümet koalisyonunda yer alan Sosyalist Bütünleşme Hareketinin (LSİ) eylem planında dört yıl içerisinde tarım, turizm, altyapı, sanayi gibi sektörlerde 170 bin yeni istihdamın sağlanacağı gibi vaatler yer alıyor.
Seçim kampanyasını "Herkes için bir şans" sloganıyla yürüten LSİ, kırsal bölgelerdeki turizm işletmelerinin vergi ve gelir vergisinden 5 yıl muaf olacakları, öğretmen maaşlarında iktidardaki görevi süresince yüzde 50 artış görüleceği sözünü verdi.
Yemen hükümeti Husilerden alınan bölgelerde, BAE tarafından desteklenen güçlerin denetiminde "gizli hapishaneler" bulunduğu ve burada insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırılması için ortak komite kurdu
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı
Katar krizine ilişkin konuşan üst düzey bir Birleşik Arap Emirlikleri yetkilisi, taleplerin kabul edilmemesinin alternatifinin 'tansiyonun artması değil yolların ayrılması' olacağını söyledi
Katılımcı ülkeler Uganda'da sayısı 1,2 milyona ulaşan mülteciler için 358,2 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti
25 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde, 3 milyon 452 bin 260 kayıtlı seçmen oy kullanabilecek
İİT, kutsal toprakları hedef alabilecek terör eylem planlarına tepki gösterdi. İran ise terörle mücadele için yardım teklif etti
Kolombiya’da ELN tarafından kaçırılan Hollandalı 2 gazetecinin serbest bırakıldığı açıklandı
ABD'nin Filistin'de kaçırılan Amerikalılardan sorumlu tutarak başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Hapilon'un iddiaların aksine Filipinler'de olmadığı açıklandı
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "(Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz) Bu meselenin tarafı olan 4 ülke var, bunun bir aile meselesi olduğuna inanıyoruz ve bunu onlar çözmeliler. Eğer biz bu sürece kolaylaştırıcı bir katkı yapabiliyorsak öyle olsun. Ancak bu konu, onların çözmesi gereken bir meseledir" dedi
Brüksel mahkemesi, 10 yıl önce açılan davayı karara bağlayarak BAE'den 8 prensese hizmetçilerine kötü davrandıkları gerçekçesiyle 15 ay hapis ve toplam 1,3 milyon avro cezası verdi
Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde kentlerinde 3 hücre evine düzenlenen operasyonda, 5 polis, 6 yabancı uyruklu kişi hafif yaralandı, 1'i kadın 5 terörist gözaltına alındı
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, DEAŞ'ın mali işler sorumlusu el-Ravi'nin Suriye'nin Ebu Kemal ilçesinde öldürüldüğünü duyurdu
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan, kendilerine abluka uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın taleplerini içeren belge ile ilgili, "4 ülkenin taleplerini içeren belge bize ulaştı. Resmi cevabı ileteceğiz" açıklaması yapıldı