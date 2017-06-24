Güncelleme: 03:44, 24 Haziran 2017 Cumartesi

Mekke'ye saldırı son anda önlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan, Kabe’ye yönelik planlanan terör saldırısını engellediklerini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı üç hücreye terör operasyonunu düzenlendiğini aktardı. Yapılan açıklamada, güvenik güçleriyle çatışmaya giren bir canlı bombanın kendini havaya uçurması sonucu, beşi polis, 11 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Olayın yaşandığı bina ve çevresindeki araçlar enkaza döndü. Operasyonda biri kadın beş şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Suudi yetkililere göre militanlar, kalabalığın en yoğun olduğu günlerden Ramazan Bayramı arefesinde, Mescid-i Haram’ı kana bulamayı hedefliyordu.

Saldırı planının arkasında kimlerin olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.